Fegyverszünetet köthetnek a téli olimpia miatt

Elhalaszthatják a dél-koreai–amerikai hadgyakorlatot a phjongcshangi téli olimpiai játékok miatt, ha Észak-Korea felhagy a katonai provokációkkal. Ezt a szöuli elnöki hivatal egyik illetékese jelentette be. Korábban a februári játékokat rendező ázsiai ország elnöke is javasolta ezt az NBC amerikai televíziónak adott interjújában, a halasztás azonban csak a téli olimpia idejére vonatkozik, ideértve a paralimpiai játékokat is. A phjongcshangi olimpiát február 9. és 25. között tartják. A paralimpiai játékok pedig március 9-én kezdődnek és 18-ig tartanak majd. A dél-koreai elnöki hivatal szerint csak a halasztással szavatolható az olimpiai játékok biztonsága.