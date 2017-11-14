2017. november 14.,
kedd, Aliz napja

Fegyveres ámokfutás Kaliforniában

Hír TV

2017. november 14., kedd 21:46, frissítve: kedd 22:59

A támadó egymás után több helyszínen lövöldözött.

Fegyveres ámokfutást rendeztek az amerikai Kalifornia államban. A CNN értesülései szerint a támadó egymás után több helyszínen lövöldözött. Egy általános iskola mellett négy embert gyilkolt meg, mielőtt a kiérkező rendőrök végeztek vele. Két diák megsebesült, őket kórházban ápolják.

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