2025. 08. 08. Péntek
FAO: a globális élelmiszerárak 2023 februárja óta a legmagasabbra emelkedtek júliusban

2025. augusztus 08., péntek 20:30 | MTI

Az élelmiszerek világpiaci ára júliusban több mint két éves csúcsára, 2023 februárja óta a legmagasabb szintre emelkedett az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) honlapján közzétett adatok szerint.

  FAO: a globális élelmiszerárak 2023 februárja óta a legmagasabbra emelkedtek júliusban

Júliusban a nemzetközi élelmiszer-nyersanyagárak irányadó átfogó árindexe 130,1 pontra, 2023 februárja óta a legmagasabbra emelkedett, 2,1 ponttal meghaladva a júniusi értéket. A júliusi érték 7,6 százalékkal magasabb a 2024 júliusinál, azonban 18,8 százalékkal elmarad a 2022 márciusában beállított 160,2 pontos csúcstól.

A FAO élelmiszerár-indexe kereskedelemmel súlyozott mutató, amely az öt legfontosabb élelmiszer-alapanyag - növényi olajok, gabonatermények, húsfélék, tejtermékek és cukor - nemzetközi piaci árát veszi figyelembe.

A FAO gabonaárindex átlagosan 106,5 pont lett júliusban, ami 0,8 ponttal (0,8 százalékkal) alacsonyabb a júniusinál, és 4,2 ponttal (3,8 százalékkal) elmarad a tavaly júliusi értéktől. Az árpa és a kukorica globális exportára emelkedett, míg a ciroké, a rizsé és a búzáé csökkent.

A növényiolaj-árindex júliusban átlagosan 166,8 pontra, hároméves csúcsra emelkedett, ami 11,1 pontos (7,1 százalékos) növekedés júniushoz képest. Az árindex emelkedése a pálma-, szója- és napraforgóolaj-jegyzések erősödését tükrözte, bőven ellensúlyozva a repceolaj árának csökkenését.

A FAO húsárindexe rekordszintre emelkedett júliusban: a mutató átlagosan 127,3 pont volt, 1,5 ponttal (1,2 százalékkal) magasabb, mint júniusban, és 7,3 ponttal (6,0 százalékkal) magasabb az egy évvel korábbinál. Júliusban a juh-, marha- és baromfihús nemzetközi ára is emelkedett, miközben a sertéshús ára csökkent.

A tejtermékek árindexe júliusban átlagosan 155,3 pont volt, 0,2 ponttal (0,1 százalékkal) elmaradva a júniusi értéktől, azonban 21,5 százalékkal meghaladva a tavaly júliusit. A havi szinten közel stagnáló értékhez az vezetett, hogy a tejpor és a vaj árának csökkenését nagyjából ellensúlyozta a sajt árának növekedése. A tejtermékek árindexe júliusban 2024 áprilisa óta először mutatott csökkenést.

A FAO cukorárindexe átlagosan 103,3 pont volt júliusban, ez 0,2 ponttal (0,2 százalékkal) alacsonyabb az előző havihoz képest, és 16,2 ponttal (13,5 százalékkal) elmarad az egy évvel korábbi értéktől.

Forrás: MTI

Fotó: Canva

Kapcsolódó tartalmak

