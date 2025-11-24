Keresés

Külföld

Ezzel indokolta a bíróság a volt brazil elnök szigorúbb őrizetbe vételét

2025. november 24., hétfő 22:10 | MTI
Brazília Jair Bolsonaro brazil legfelsőbb bíróság rendőrségi őrizet

A brazil legfelsőbb bíróság hétfőn úgy döntött, fenntartja Jair Bolsonaro rendőrségi őrizetét szökésveszély miatt, miután a házi őrizetben lévő volt elnök megrongálta a bokájára felhelyezett elektronikus nyomkövető eszközt.

  • Ezzel indokolta a bíróság a volt brazil elnök szigorúbb őrizetbe vételét

Alexandre de Moraes bíró úgy találta, hogy Bolsonaro "előre kitervelten és szándékosan" rongálta meg az elektronikus nyomkövetőt. A törvényszék első tanácsának három másik bírája szintén a volt államfő fogva tartására szavazott.

De Moraes szerint a 70 éves politikus háza előtt tervezett virrasztás során "lehetséges szökési kísérletre utaló nagyon komoly jelek" voltak. Utalt arra, hogy Bolsonaro háza, ahol az exelnök házi őrizetben volt, nagyon közel van az amerikai nagykövetség épületéhez, valamint felidézte, hogy Bolsonaro nagyon szoros kapcsolatban áll Donald Trump amerikai elnökkel. Sejtetni engedte azt is, hogy Bolsonaro menekülni próbált, hogy az Egyesült Államokban kapjon politikai menedékjogot.

A volt elnök tagadta, hogy szökési kísérletről lett volna szó. Vasárnap a legfelsőbb bíróságon azt vallotta, hogy pénteken és szombaton az általa bevett gyógyszerek miatt "bizonyos paranoiát érzett". A bírósági iratok szerint a politikus arra hivatkozott, hogy hallucinációi voltak és azt hitte, a nyomkövetőbe lehallgató készüléket rejtettek. A korábbi elnök több egészségügyi problémával küzd, részben a 2018-as kampány során elszenvedett hasi késelés következményeként.

Bolsonarót szombaton vették őrizetbe szökésveszély miatt, miután a lábán lévő nyomkövetőt egy forrasztópákával megrongálta. A legfelsőbb bíróság ezt követően elrendelte, hogy a házi őrizetből börtönbe helyezzék át.

Bolsonarót szeptemberben 27 év és 3 hónap börtönbüntetésre ítélték, amiért a 2022-es választási veresége után puccskísérletet szervezett, hogy hatalmon maradjon. A napokban a legfelsőbb bíróság elutasította fellebbezését.

Kapcsolódó tartalmak

