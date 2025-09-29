Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 29. Hétfő Mihály napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Ezzel a lépésével Trump akár el is döntheti a háború kimenetelét

2025. szeptember 29., hétfő 14:32 | Világgazdaság
Donald Trump Háború Ukrajnában nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták

Washington mérlegeli, hogy adjon-e nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat Ukrajnának, amelyekkel Kijev akár Moszkvát is célba vehetné. A döntés Donald Trump elnök kezében van. Oroszország szerint ezek a rakéták nem változtatnának az ukrajnai háború menetén, ugyanakkor ha azokat amerikai hírszerzési segítséggel lőnék ki az ukránok a területére, akkor az kardinális jelentőségű lehet.

  • Ezzel a lépésével Trump akár el is döntheti a háború kimenetelét

teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

Az Egyesült Államok fontolóra vette Ukrajna kérését, hogy adjon számára hosszú hatótávolságú Tomahawk rakétákat. Ezekkel Kijev visszaszoríthatná az orosz inváziót — mondta vasárnap JD Vance alelnök a Fox Newsnak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt kérte Washingtontól, hogy adjon el Tomahawkokat európai országoknak, amelyek aztán továbbítanák azokat Ukrajnának. Vance kiemelte, hogy a „végső döntést” Donald Trump amerikai elnök hozza meg.

A Tomahawk rakéták hatótávolsága körülbelül 2 500 kilométer, ami azt jelenteni, hogy ha Kijev rendelkezne ilyen fegyverekkel, akár Moszkvát is támadhatná velük. Oroszország ilyen lépést szinte biztosan az ukrajnai háború eszkalálásaként értékelné. Trump korábban visszautasította Ukrajna kéréseit a hosszú hatótávolságú rakéták átadására, ugyanakkor véleménye változhat, mivel egyre inkább elégedetlen azzal, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök elutasítja a béketárgyalásokat.

Az orosz-ukrán háború ügyében egyik legfontosabb amerikai tárgyaló, Keith Kellogg, az Egyesült Államok ukrajnai különmegbízottja azt mondta, Trump jelezte, hogy mostantól Kijevnek lehetőséget kell adni a nagy távolságú csapások végrehajtására Oroszország ellen. Azt hiszem, ha elolvassuk, mit mondott (Trump), és mit mondott Vance alelnök… a válasz igen. Használják a képességet a mélyütésre. Nincsenek szent tehenek — nyilatkozta Kellogg a Fox Newsnak adott interjúban vasárnap később.

Fotó: Shutterstock

 

További híreink

Izzasztó kvíz: Ön mennyire ismeri a magyar sztárokat?

Magyarország írásba adhatja, hogy visszavonhatatlanul szembefordul az EU-val

Margot Robbie körmeit akarja mindenki: ez az új minimalista trend

Kivágnák a Liverpool csapatából a bűnbakot, aki Kerkez játékát is lehúzza + videó

Mi történik? Gyermeke neve miatt darabokra tépik Tuvic Szandit!

Megtörtént az azonosítás, így erősítette meg Kaszás Nikolett halálát a családja

A Tisza Párt tanácsadója szerint Magyarországnak részt kellene vennie a migránsokat szétosztó kvótarendszerben + videó

Így tisztíthatod meg a sütőt egyszerűen, zsíroldó használata nélkül!

Kollár Kinga szakított a valósággal is: A Tisza Párt szerint lehetetlen félretenni – a banki adatok és az Eurostat viszont brutális megtakarításról beszélnek

További híreink

Kollár Kinga szakított a valósággal is: A Tisza Párt szerint lehetetlen félretenni – a banki adatok és az Eurostat viszont brutális megtakarításról beszélnek

„Senki sem maradhat ki!”: 85 milliárd forintból viszik a gigabites internetet minden magyar háztartásba

Itt az újabb vérlázító ügy – újabb botrány tört ki Ursula von der Leyen körül

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Megszólalt a rendőrség Kaszás Nikolett halálával kapcsolatban
2
Ezzel a lépésével Trump akár el is döntheti a háború kimenetelét
3
Itt a részletes jelentés Kaszás Nikolett kereséséről és megtalálásáról
4
A Tisza Párt tanácsadója szerint Magyarországnak részt kellene vennie a migránsokat szétosztó kvótarendszerben + videó
5
Magyarország írásba adhatja, hogy visszavonhatatlanul szembefordul az EU-val
6
Orbán Viktor: Egy vérvádat nem lehet elengedni, abba bele kell állni + videó
7
Gulyás Gergely: Mindig azt mondjuk, innen már nincs lejjebb, aztán kiderül, hogy mégis van + videó
8
Ez a döbbenetes tárgy volt Kaszás Nikolett holtteste mellett – Itt a lány halálának a brutális titka
9
Fiatal bérgyilkosokat küld Spanyolországba egy nemzetközi szinten ismert maffia + videó
10
Vezérkari főnök: Nem repült magyar felségjelzésű drón az ukránok által említett térségben + videó

Legfrissebb híreink

Ez a döbbenetes tárgy volt Kaszás Nikolett holtteste mellett – Itt a lány halálának a brutális titka

Ez a döbbenetes tárgy volt Kaszás Nikolett holtteste mellett – Itt a lány halálának a brutális titka

 Percek alatt elterjedt a hír: a keresésben részt vevő önkéntesek megtalálták a szeptember 7-én eltűnt Kaszás Nikolett holttestét. A 27 éves lány élettelen testét a túraúttól mintegy 200 méterre, a bokrok között találták meg. Bár a rendőrség azonnal lezárta a területet és azonosította a ruházata alapján a fiatal nőt, a keresők között egy sokkoló információ is azonnal kiszivárgott. Kaszás Nikolett halálának körülményei ugyanis brutális fordulatot vettek: a holttest mellett talált tárgy egyértelműen arra utalt, hogy a lány vélhetően nem túrázni indult...

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!