Ezzel a jelzővel illette Donald Trump Orbán Viktort + videó

Az amerikai elnököt arról kérdezték az interjúban, hogy az európai országok vezetői – különösen az Egyesült Királyságé – hihetetlenül érzékenyek arra a javaslatra, hogy a saját népük fontosabb, mint a más országokból érkező emberek. Donald Trump erre válaszolva azt mondta:

„Magyarországon van egy Orbán Viktor nevű ember, akit a többi vezető utál, de aki fantasztikus munkát végez. Tudod, hány embert engedett be az országába? Nullát. És nincs velük semmi gondja.”

Arra a kérdésre, hogy jó elnöknek lenni kissé olyan-e, mint apának lenni, Trump azt válaszolta: „Szeretem az embereket. Szeretem az országomat”– számolt be a Magyar Nemzet.

Emlékezetes: Donald Trump a washingtoni találkozó során is elismerőleg méltatta Orbán Viktor szigorú bevándorláspolitikáját, és hangsúlyozta, hogy az uniós vezetőknek több tisztelettel kellene viszonyulniuk Magyarországhoz. „Tisztelniük kell Magyarországot, és nagyon, nagyon tisztelniük kell ezt a vezetőt, mert a bevándorlás kérdésében igaza volt”– fogalmazott akkor az amerikai elnök.

Fotó: Shutterstock