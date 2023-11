Ezt a drogot használták az arab terroristák az öldökléshez

Megosztás itt:

Kábítószer hatása alatt állhattak az Izraelt megtámadó arab terroristák, a Captagon nevű harci drog egyre népszerűbb a Közel-Keleten. A Captagont az 1960-as években találták fel Németországban, ahol elsősorban figyelemzavaros, narkolepsziás személyek kezelésére, és a központi idegrendszer stimulálására használták.

A függőséget okozó, amfetamin típusú stimulánst jelenleg tömegesen gyártják Szíriában, népszerűsége pedig rohamosan nő a térségben.

Arra, hogy valószínűleg a Hamász terroristái is a Captagon nevű szer hatása alatt álltak az izraeli öldöklés alatt, az Izraeli Védelmi Erők (IDF) tartalékos katonája és a Misgav Intézet tudományos munkatársa, Jaír Ansbacher az Israel National News című lapnak adott interjújában hívta fel a figyelmet. Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a szakértő arról beszélt, a támadást azért sem tudták maradéktalanul végrehajtani a terroristák, mert a Captagon nevű kábítószert használták.

A Captagon használatát és gyártását az Egészségügyi Világszervezet ajánlásainak megfelelően az 1990-es évekre a legtöbb országban beszüntették, a hivatalos termelés megszűntével pedig a megmaradt készletek egy részét Kelet-Európából, különösen Bulgáriából a Közel-Keletre csempészték. Ezen szigorítások után vált Szíria a Captagon termelésének központjává.

A brit kormány szerint a világ termelésének nyolcvan százalékát Szíriában állítják elő. A kábítószerek gyártásából az Asszad rezsim mellett Irán és az általa támogatott szervezetek, a Hezbollah és a Hamász is profitál.

A Captagont harci drogként is emlegetik, mely fáradhatatlan zombikká változtatja az embereket. A speedhez hasonlóan felpörgeti a pulzust, emeli a test hőfokát, fokozza az éberséget, csökkenti az étvágyat, javítja a koncentrációt.

A Captagon veszélyeiről már korábban is cikkezet a sajtó, és arra is felhívták a figyelmet, hogy a drogot rendszeresen szedik a szíriai és iraki frontokon harcoló dzsihadisták, így az Iszlám Állam fegyveresei is.

Forrás: Origo

Fotó: Reuters