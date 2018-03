Ezrével menekülnek a civilek a fél éve ostromlott Gútából

Folyamatosan menekülnek a civilek a szíriai Gútából. A várost fél éve ostromolja az orosz támogatást élvező szíriai hadsereg. A támadásokban legalább kétszer vegyi fegyvereket is bevetettek.

Most egy hét alatt tizenkét és fél ezren menekültek el, de még így is több mint négyszázezren élnek a városban. Állandó az élelmiszer- és a gyógyszerhiány is. Az ENSZ szerint tűzszünetre lenne szükség, amit Oroszország is támogat, de azt mondják, hogy az Aszad-ellenes lázadók nem hajlandók rá.