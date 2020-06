Ezrek tüntettek Washingtonban a rendőri brutalitás ellen

Amerikai tisztségviselők a tiltakozó akciók kezdete óta a legnagyobb megmozdulásra számítanak a fővárosban, amelynek számos pontján tartanak rendezvényeket.

Az egyik tiltakozó csoport a Lincoln emlékmű előtt gyülekezik, ahol Martin Luther King Jr ismert polgárjogi aktivista tartotta híres beszédét 1963-ban. Menetet terveznek indítani a kongresszus épületétől, és rendezvényeket tartanak helyi idő szerint délutántól éjfélbe nyúlóan a Fehér Ház előtt is.

Az elnöki rezidencia előtt összegyűlt tömeg a "Black lives matter" (A fekete életek is számítanak) mellett George Floyd és más, rendőri erőszaknak áldozatul esett afroamerikaiak nevét skandálta. Több aktivista a rendőrségi források megvonását követelte, azzal, hogy az így felszabadult pénzösszegeket a szükséget szenvedő közösségek támogatására kellene fordítani.

A fekete bőrű Floyd május 25-én halt meg, mert egy fehér rendőr csaknem 9 percig térdelt a nyakán, miután a férfi egy hamis 20 dollárossal próbált fizetni. A gyilkosságba torkolló intézkedésnél négy rendőr volt jelen, másnap mindannyiukat elbocsátották, és később vádat is emeltek ellenük. A Floyd nyakán térdelő rendőrről videofelvétel is készült, amelyen többször hallható, hogy a fekete férfi azt nyögi, hogy nem kap levegőt. Mint kiderült, az utolsó három percben Floyd már nem mozdult, és pulzusa sem volt. A gyilkosság miatt helyenként zavargásokba és fosztogatásba torkolló tiltakozások kezdődtek az Egyesült Államok több városában, melyek során szintén számos bírálat érte a rendőrség fellépését a békés tiltakozókkal és újságírókkal szemben is.

Lemondásra kényszerült egy philadelphiai lap főszerkesztője egy főcím miatt

Lemondásra kényszerült szombaton Stan Wischnowski, a Philadelphia Inquirer című amerikai lap főszerkesztője egy vitatott főcím miatt.

A főszerkesztő Az épületek is számítanak főcímet adta egy építészeti kritikának, amelynek a szerzője a többi között arról írt, hogy a részben a Black Lives Matter (Fekete életek számítanak) nevű mozgalom szervezte tüntetéseken megjelenő erőszakos elemek üzleteket gyújtottak fel és épületeket rongáltak meg, közöttük műemléképületeket is.

A vitatott főcím összecsengett A fekete életek számítanak mozgalom elnevezésével, s a szerkesztőség afroamerikai munkatársai tiltakozni kezdtek.

A lapvezetés bocsánatot kért, a címet megváltoztatta, és a Pulitzer-díjas, 58 éves Wischnowskinak, aki egyben a lapkiadó alelnöke is, le kellett mondania mindkét posztjáról. Lisa Hughes, a kiadó elnök-vezérigazgatója a szerkesztőségnek írt emlékeztetőjében "sértőnek és nem megfelelőnek" minősítette a főcímet, s leszögezte, hogy a lapnak "diverzifikálnia kell" munkatársi gárdáját.

A philadelphiai lap bocsánatkérése a The New York Times bocsánatkérése után jelent meg. A The New York Times ugyanis szerdán közölte Tom Cotton arkansasi republikánus szenátor véleménycikkét, amelyben a politikus arról írt, hogy helyesnek tartja az erőszakkal szembeni rendőri fellépést. "A nemzetnek helyre kell állítania a rendet" - fogalmazott, hozzátéve, hogy a hadsereg erre készen áll. A lap a cikk megjelenése után össztűz alá került, s szintén bocsánatot kért. "Téves szerkesztői döntésnek" minősítette Tom Cotton cikkének megjelentetését.

MTI