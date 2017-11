A latin-amerikai országban bűncselekmény a terhességmegszakítás, de most a kivételes eseteket is be akarják tiltani. Vagyis akkor is meg kellene tartani a magzatot, ha a terhesség az anya életét veszélyezteti, ha a magzat agyi károsult, vagy a terhességet nemi erőszak okozta. A brazil törvényhozás alsóháza november 8-án hagyta jóvá a törvénymódosítást.