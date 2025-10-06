Keresés

Külföld

Ezért nézi vágyakozva Románia Magyarországot

2025. október 06., hétfő 13:00 | Világgazdaság
Nehéz helyzetben a gazdaság keleti szomszédunknál. Négy százalékkal csökkent augusztusban a kiskereskedelmi forgalom Romániában.

  • Ezért nézi vágyakozva Románia Magyarországot

teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető e.

A nyers adatok szerint éves összevetésben 4 százalékkal, naptárhatástól megtisztított adatok szerint 2,1 százalékkal csökkent augusztusban a kiskereskedelmi forgalom Romániában – derült ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közzétett gyorstájékoztatójából. A forgalom visszaesése részben annak a számlájára írható, hogy augusztus 1-jétől a bukaresti kormány az általános áfakulcsot 19-ről 21 százalékra, az élelmiszerek áfáját pedig 9-ről 11 százalékra emelte, és növelte a jövedéki adót is.

A naptárhatástól megtisztított adatok az élelmiszerek és a nem élelmiszer jellegű termékek esetében a forgalom 4,4, illetve 0,4 százalékos csökkenését, míg az üzemanyagok esetében 5,9 százalékos növekedését mutatják. Az előző hónaphoz képest az augusztusi kiskereskedelmi forgalom a naptárhatástól és szezonálisan megtisztított adatok szerint 4 százalékkal csökkent.

Az év első nyolc hónapjában a romániai kiskereskedelmi forgalom a nyers adatok szerint 2,1 százalékkal, a naptárhatástól megtisztított adatok szerint pedig 2,7 százalékkal volt nagyobb, mint 2024 azonos időszakában. Az élelmiszerek forgalmazásából származó nyolchavi árbevétel a nyers adatok szerint 1,4 százalékkal, a naptárhatástól megtisztított adatok szerint pedig 0,7 százalékkal csökkent.ó A nem élelmiszer jellegű termékek és az üzemanyagok forgalmazásából származó árbevétel a nyers adatok szerint 4,6, illetve 2,9, míg a naptárhatástól megtisztított adatok szerint 5,8, illetve 2,8 százalékkal nőtt.

VÉGE! Macron megbukott? Bardella: Készen állunk Franciaországra

VÉGE! Macron megbukott? Bardella: Készen állunk Franciaországra

 Drámai fordulat történt a francia politikában: Sébastien Lecornu miniszterelnök és teljes kabinetje benyújtotta lemondását mindössze tizenkét órával a kinevezés után. Emmanuel Macron elnök azonnal elfogadta a döntést. A politikai bénultság után Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés elnöke azonnali választásokat sürget, mondván: készek átvenni az ország vezetését.
