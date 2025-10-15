Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 15. Szerda Teréz napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Televíziós vásárlási műsorablak 10:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Ezért kapott posztumusz kitüntetést Trump elnöktől Charlie Kirk

2025. október 15., szerda 09:13 | MTI
posztumusz Donald Trump Charlie Kirk

Donald Trump elnök az Egyesült Államok legmagasabb polgári kitüntetését adományozta posztumusz Charlie Kirknek, a közelmúltban politikai gyilkosság áldozatává vált aktivistának kedden.

  • Ezért kapott posztumusz kitüntetést Trump elnöktől Charlie Kirk

Az Elnöki Szabadság Érmet a Fehér Ház rózsakertjében tartott ceremónián vette át az özvegy Erika Kirk Donald Trumptól. Charlie Kirk kedden, október 14-én töltötte volna be 32. életévét.

Az elnök beszédében kiemelte Charlie Kirk politikai szerepének országos jelentőségét. Azt, hogy az általa létrehozott mozgalom és szervezet révén fiatalokat állított a hagyományos értékek, valamint a konzervatív politikai elképzelések mellé.

Erika Kirk férjéről úgy fogalmazott, hogy a szabadságot követve "félelemtől mentesen" élt, amit úgy értelmezett, hogy "a szabadság azt a képességet jelenti, hogy az ember azt cselekedje, ami helyes".

A konzervatív politikai aktivistát, a Turning Point USA országos szervezet alapítóját szeptember 10-én Utah állam egyik egyetemén, nyilvános rendezvényen puskából leadott lövéssel sebesítette meg halálosan a 21 éves Tyler Robinson, aki nem értett egyet Kirk konzervatív és vallásos nézeteivel.

A férfi börtönben van, az ellene felhozott bűncselekmények lehetővé teszik a bírósági eljárás végén halálbüntetés kiszabását. Az ügyészség jelezte, nem zárja ki, hogy a legsúlyosabb büntetést kéri majd a vádlottra.

A politikai gyilkosságot követően szerte az Egyesült Államokban több tízezer Turning Point USA helyi szervezet megalapításának szándékát jelentették be elsősorban iskolákban, egyetemeken. Charlie Kirk szeptember végén tartott gyászszertartására teljesen megtelt Arizona állam legnagyobb, 70 ezres stadionja Glendale-ben, az eseményre százezres tömeg utazott a Phoenix melletti városba.

MTI

További híreink

Megszűnik egy népszerű TV-csatorna Magyarországon!

Forrong Európa: A népek haragja elsöpörheti a brüsszeli elitet? Itt a Nógrádi-elemzés! + videó

Három csillagjegy, akit még mindig az előző élete irányít

Sosem süllyedt még ilyen mélyre magyar világbajnok

Klímával fűtesz? Ezt az óriási bakit ne kövesd el, mert brutális lesz a számlád

3I/ATLAS: újabb furcsaságokat produkál a rejtélyes csillagközi objektum

Testőrökkel hallgattatta el Magyar Péter a hírhedt trombitást + videó

„Annyira elfáradtam, hogy már nem bírtam a rövidre menni” – Szoboszlai az egyenlítő góljáról

Zelenszkij sürgős kérést intézett a NATO-tagállamokhoz és külön üzent Magyarországra is

További híreink

Zelenszkij sürgős kérést intézett a NATO-tagállamokhoz és külön üzent Magyarországra is

Az EP szerint von der Leyen visszaélt a hatalmával, amikor felszabadított pénzeket Magyarországnak + videó

Borsot tört a magyar válogatott Portugália orra alá – értékes 1 pont Lisszabonban

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Ez az esküvői fotó buktathatja le a Gyurcsány-Dobrev párt, hogy érintettek egy pedofil bűncselekmény sorozatban?
2
Az EP szerint von der Leyen visszaélt a hatalmával, amikor felszabadított pénzeket Magyarországnak + videó
3
Erdogan nem bírja már nézni, amit Meloni művel – egy életre szóló fogadalomra próbálja rávenni az olasz kormányfőt
4
Borsot tört a magyar válogatott Portugália orra alá – értékes 1 pont Lisszabonban
5
Amit a lisszaboni döntetlen valójában jelent a nemzetnek
6
Mit szól ehhez Brüsszel? Trump a békecsúcson állt ki Orbán mellett + videó
7
A Városháza fekete lyukja: itt a Budapest Brand botrány + videó
8
Bírói puccs Trump ellen? Meggátolták az elnök tervét + videó
9
Miért nem érti a baloldal? Kovács Zoltán a diplomáciáról + videó
10
Nincs áttörés – megint ikszeltek a magyar fiatalok

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Megint felébredt a hatalmas tűzhányó

Megint felébredt a hatalmas tűzhányó

 Tíz kilométeres hamufelhőt lövellve a magasba ismét kitört szerdán a Lewotobi Laki-Laki tűzhányó az Indonéziához tartozó Flores szigeten, a hatóságok a legmagasabb szintű riasztást adták ki, és lezártak egy környékbeli repülőteret is.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!