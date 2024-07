Ezer sebből vérzik az ötlet megvalósítása, hogy ukránok F-16-os vadászgépeket használjanak a háborúban

Ugyanezt erősítette meg és egészítette ki az egyébként ukránbarátságáról ismert repülési szakíró, Tom Cooper is. Bejegyzésében emlékeztetett rá, hogy az ukrán légierő felszerelése F–16-osokkal már korábban, 2017–18 magasságában is felmerült, de az ötletet akkor elvetették, és nem véletlenül. Rámutatott, hogy a repülés nemzetközi szaknyelve az angol – olyannyira, hogy még az oroszok is ezt alkalmazzák. Különösen ha egy ország nyugati harci repülőket szeretne, akkor az angoltudás megkerülhetetlen.

