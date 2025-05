Ezer ember dolgozik Brüsszelben Ukrajna uniós csatlakozásáért + videó

Nagy Márton Brüsszelben: mi nem Ukrajnára, hanem a magyar családokra költünk

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Brüsszelben világossá tette: a kormány 2025-ben és 2026-ban is megőrzi a költségvetés stabilitását, miközben célzott adócsökkentésekkel segíti a családokat és a nyugdíjasokat. A miniszter szerint az elsődleges hiány továbbra is nulla marad, a kamatkiadások csökkentésével és fegyelmezett gazdálkodással pedig az államadósságot is mérséklik