Meglehet, hogy Donald Trump összejátszott az oroszokkal az elnökválasztás során – mondta Trump egyik első kampánytanácsadója. Sam Nunberget kihallgatná az elnökválasztás orosz befolyásolását vizsgáló washingtoni bizottság, de a férfi nem hajlandó együttműködni a testülettel, bár már arra is utalt, hogy meggondolhatja magát.

Sam Nunberg akkor dolgozott tanácsadóként Donald Trump mellett, amikor a későbbi elnök még republikánus riválisaival harcolt a jelöltségért. Rasszista Facebook-bejegyzései miatt azonban már 2015 augusztusában távoznia kellett a Trump-kampánycsapatból – amelynek egyes tagjaival továbbra is érintkezett, így tudhatott a stáb esetleges orosz kapcsolatairól. Az elnökválasztás orosz befolyásolását vizsgáló Robert Mueller-féle bizottság be is idézte Nunberget, de a volt tanácsadó nemet mondott – mert ahogy ő fogalmazott, „nem hajlandó 80 órát e-mailek böngészésével tölteni”.

„Nem működök együtt. Tartóztassanak le!” – közölte Trump egykori tanácsadója. Az egyik legnépszerűbb amerikai showman, Stephen Colbert nem hagyta szó nélkül Nunberg vakmerőségét. „Ugye tudod, hogy Mueller le tud tartóztatni? Ez olyan, mintha azt mondanád Hannibal Lecternek, hogy egyen meg. Nem jöhetsz ki jól belőle” – fogalmazott Colbert.

Trump egykori embere kicsit később már nem zárta ki, hogy együttműködik a Mueller-bizottsággal. „Arra gondoltam, hogy időt spóroljunk, egyszerűen csak odaadom nekik az e-mail-jelszavamat” – nyilatkozta.

Nunberg mondandója néhol olyan zavaros volt, hogy egy ponton a CNN megkérdezte tőle, fogyasztott-e alkoholt a felvétel előtt. Az interjúk egész sorát adó Nunberg időről időre ellentmond saját magának – így például egyszer cáfolta, máskor megerősítette, hogy Donald Trump az oroszok jelöltjeként nyert elnökválasztást.

„Hogy mi lettünk volna a bábjelöltek? Istenem. Egy vicc voltunk. Mindenki rajtunk nevetett. Hogy együttműködtünk volna az oroszokkal? Jaj, ugyan már!”

De mondott ilyet is:

„És tudják, mit? Meglehet, hogy Trump tényleg csinált valamit az oroszokkal a választás idején. És ha ez kiderül, ha ezt tette, az megbocsáthatatlan.”

Azt ugyanakkor Nunberg kategorikusan cáfolja, hogy ő maga bármikor összejátszott volna az oroszokkal.