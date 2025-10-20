Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 20. Hétfő Vendel napja
Jelenleg a TV-ben:

Láncreakció

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

„Ez nem politika, hanem matematika és fizika” – Az Európai Unió tüdőn lövi Magyarország ellátásbiztonságát

2025. október 20., hétfő 12:45 | MTI
energiapolitika Szijjártó Péter Európai Unió orosz nyersanyag

Megöli Magyarország ellátásbiztonságát, ha az Európai Unió ellehetetleníti az orosz energiahordozók importját, ez tény, amelynek semmi köze nincs a politikához - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Luxembourgban.

  • „Ez nem politika, hanem matematika és fizika” – Az Európai Unió tüdőn lövi Magyarország ellátásbiztonságát

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Európai Unió energiaügyi tanácsülésén felszólalva először is leszögezte, hogy az orosz energiaforrások elvágásával veszélybe kerülne Magyarország ellátásbiztonsága, az áremelkedésről már nem is beszélve.

Ennek kapcsán kiemelte, hogy

az energiaellátás hazánk számára nem politikai, hanem fizikai és földrajzi kérdés,

mivel a meglévő infrastruktúra egyszerűen nem alkalmas megfelelő volumenű importra, ha az orosz földgáz és kőolaj szállítását beszüntetik.

"És ennek semmi köze a politikához. Ennek semmi köze Oroszországhoz. Ennek semmi köze az ukrajnai háborúhoz.

Ez matematika és fizika (…) A megmaradt infrastruktúra nem tudja garantálni a biztonságos ellátásunkat. Van egy bizonyos igényünk, s a megmaradt infrastruktúra nem lenne képes ellátni minket. Ez a fizikai valóság. Ezek a tények" - hangsúlyozta.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy Magyarországra eddig két útvonalon keresztül érkezett kőolaj, de az EU-s tervek értelmében felszámolnák ezek egyikét.

"Ez reálisan a diverzifikáció? Egyetlen útvonaltól fogunk függeni, teljesen védtelenül a monopóliummal szemben. Olyan útvonaltól fogunk függeni, amelynek a tranzitdíja ötször magasabb a jelenlegi európai benchmarknál.

Olyan útvonaltól függenénk, ahol a tranzitdíj a háború kitörése óta megduplázódott (…) És olyan csővezetéktől függenénk, amelyről a tesztek bebizonyították, hogy nem képes ellátni minket" - sorolta.

Majd rámutatott, hogy

az ukrajnai földgáztranzit fokozatos beszüntetésével évi 18 milliárd köbméteres kapacitás esett ki,

az Európai Unió friss rendelete nyomán pedig további 8,5 milliárd köbméter válhatna elérhetetlenné, miközben Magyarország teljes éves fogyasztása 9 milliárd köbméter körül van.

A miniszter ezután elismételte, hogy

a rendelet ellenzésének semmi köze a politikához, Oroszországhoz vagy Ukrajnához, csakis hazánk energiaellátásának biztonságához, ugyanis az súlyos veszélybe kerülne.

"Őszintén szólva én nem értem, hogy ezt miért nem veszik figyelembe. Van egy EU-tagállam, ahol ez a szabályozás felszámolja az energiabiztonságot. Én megértem az összes politikai szempontot, de nekünk ez nem politikai kérdés" - jelentette ki.

"Teljes szívemből arra kérem önöket, hogy vegyék figyelembe Magyarország földrajzi helyzetét, tegyék félre a világpolitikát, és kérem, vegyék figyelembe a fizikai és földrajzi helyzetünket.

Ellenkező esetben elveszítjük biztonságos energiaellátásunkat" - tette hozzá.

Továbbá éles kritikával illette az Európai Bizottságot, amiért Magyarország és Szlovákia augusztus 22-i megkeresésére csak október 10-én, 49 nappal később reagáltak, amikor is a két ország már közel volt a stratégiai tartalékok felhasználásához a Barátság kőolajvezetéket ért támadást és a tranzit leállását követően.

Végezetül pedig arra is kitért, hogy a magyarországi energiaexport az orosz bruttó hazai termék (GDP) mindössze 0,2 százalékát teszi ki, ennek kiesése pedig aligha lehetetlenítené el a háború folytatását.

Fotó: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az európai uniós tagországok külügyminisztereinek luxembourgi tanácskozására érkezik 2025. október 20-án. MTI/EPA/Olivier Hoslet

További híreink

A sárga csoda születése – 125 éves a pesti rakparti villamos

Tragédiába torkollott egy leszállás a hongkongi repülőtéren

Megfagyott a levegő a TV2 stúdiójában: ő a Sztárban Sztár All Stars kiesője

Nem éppen grófi cselekedet, de nem is gyermekgyilkosság

A börtön ablakában: PSG Ogli elszólta magát Papaszita szabadulásáról

A Liverpool csapatkapitánya a pályán hordta le Kerkez Milost, ezt Slot is látta

Bepöccent a német lakosság – a többség szerint le kell lőni a légterükbe érkező illegális drónokat

Csak a Playboy-ra vár a németek legforróbb sportolónője – képek

Két tűz közé kerültek a dohányosok

További híreink

Két tűz közé kerültek a dohányosok

Miért éppen Budapest? + videó

Paláver – Megdöbbentő fordulat: Zelenszkij Budapestre jönne + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
A békecsúcs bejelentése óta egyetlen kérdés maradt a fanyalgók kezében – íme, Orbán Viktor válasza
2
Hatalmas a csalódottság Ukrajnában, mivel elbuktak Zelenszkij Tomahawk-reményei + videó
3
Itt a komoly diplomáciai fordulópont – Zelenszkij találkozna Putyinnal a magyar fővárosban
4
Brüsszel háborús pszichózisban, de jön a budapesti Trump–Putyin-csúcs + videó
5
Szijjártó Péter: Ma durva nap lesz Luxembourgban
6
„Ez nem helyes” – Kaja Kallas sértődötten bírálta a budapesti békecsúcsot
7
Két tűz közé kerültek a dohányosok
8
Roma közösség vonult utcára a gyerekházasságot tiltó javaslat ellen
9
Tragédiába torkollott egy leszállás a hongkongi repülőtéren
10
Orbán Viktor elárulta, hogy melyek a kedvenc magyar nótái + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Robert De Niro előkapta a náci kártyát

Robert De Niro előkapta a náci kártyát

 Robert De Niro amerikai filmsztár ismét politikai állásfoglalásával került a figyelem középpontjába. A színész az MSNBC The Weekend című műsorában Joseph Goebbelshez, Adolf Hitler hírhedt propagandistájához hasonlította Donald Trump amerikai elnök főtanácsadóját, Stephen Miller-t.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!