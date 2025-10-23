Ez ma Nyugat-Európa: a francia rendőrség szabadon engedte a migránsbűnözőt, aki Magyarországon lopott autót + videó

Megosztás itt:

A magyar rendőrség elindította a nyomozást, majd kiderült, hogy az autó Franciaországba került. Mivel a hatóságok nem tudtak mit tenni, párjával saját kezükbe vették az ügyet.

Végül a közösségi média segítségével sikerült beazonosítaniuk az elkövetőt, sőt személyesen is rátaláltak.

A francia rendőrség azonban nem tett semmit.

Az ügy ekkor vett Halmi Bence számára meglepő fordulatot. A francia rendőrség arra hivatkozva, hogy a kameruni már tovább értékesítette a járművet azaz nem volt a birtokában, elengedték.

Halmi Bence rámutatott:

a történtek sokat elárulnak a nyugat-európai helyzetről.

Én nagyon bízom benne, hogy lehet üzenete Európa számára. És az a fajta liberalizmus amiben tényleg minden szabad és mindenre védjük a jogait mindenkinek. Főleg azoknak a szegény elesetteknek, akik ide jöttek. Csakhogy azt nem látjuk, hogy alapvetően ők idejönnek és egy más... másként játszák ki a törvényeket – mutatott rá Halmi Bence.