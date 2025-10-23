Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 23. Csütörtök Gyöngyi napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Komment 17:50

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Ez ma Nyugat-Európa: a francia rendőrség szabadon engedte a migránsbűnözőt, aki Magyarországon lopott autót + videó

2025. október 23., csütörtök 17:05 | HírTV
autólopás liberalizmus migránsbűnözés

Ellopta az autóját egy bevándorló, a francia rendőrség pedig nem tett semmit - erről számolt be egy vállalkozó. Halmi Bence Budapesten egy kameruni származású férfinak adott bérbe egy autót, amivel a bérlő azonnal elhagyta az országot.

  • Ez ma Nyugat-Európa: a francia rendőrség szabadon engedte a migránsbűnözőt, aki Magyarországon lopott autót + videó

A magyar rendőrség elindította a nyomozást, majd kiderült, hogy az autó Franciaországba került. Mivel a hatóságok nem tudtak mit tenni, párjával saját kezükbe vették az ügyet.

Végül a közösségi média segítségével sikerült beazonosítaniuk az elkövetőt, sőt személyesen is rátaláltak.

A francia rendőrség azonban nem tett semmit.

Az ügy ekkor vett Halmi Bence számára meglepő fordulatot. A francia rendőrség arra hivatkozva, hogy a kameruni már tovább értékesítette a járművet azaz nem volt a birtokában, elengedték.

Halmi Bence rámutatott:

a történtek sokat elárulnak a nyugat-európai helyzetről.

Én nagyon bízom benne, hogy lehet üzenete Európa számára. És az a fajta liberalizmus amiben tényleg minden szabad és mindenre védjük a jogait mindenkinek. Főleg azoknak a szegény elesetteknek, akik ide jöttek. Csakhogy azt nem látjuk, hogy alapvetően ők idejönnek és egy más... másként játszák ki a törvényeket – mutatott rá Halmi Bence.

 

További híreink

131 éves a világ legszebb kávéháza – lenyűgöző képgaléria a New York Caféról

Lázárinfó extra a Békemeneten + videó

Szoboszlai felesége a minta, Buzsik Borka divatot teremtett

Slot külön elbeszélgetett Szoboszlaival, kiderült, mi történt köztük valójában

Elözönlötték Budapestet a Békemenet résztvevői: mutatjuk az óriási tömeget

A valaha volt legnagyobb Békemenet! Hihetetlen, mennyien vagyunk!

A nap képei: A Békemenet, ahogy az euromédia sosem mutatja meg + galéria

Szoboszlai Dominik lett a Liverpool legjobbja a Frankfurt elleni BL-meccsen

Radics Gigi és Curtis a Békemeneten: Szabadság vándorai + videó

További híreink

Radics Gigi és Curtis a Békemeneten: Szabadság vándorai + videó

Megszólalt Ambrus Attila a Louvre kirablásáról

Radics Gigi és Curtis a Békemeneten: Szabadság vándorai + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
ÉLŐ - Ne maradj le a valóságról! Békemenet élőben a Hír TV-n + videó
2
A Békemenet napján üzent Varga Judit
3
Radics Gigi és Curtis a Békemeneten: Szabadság vándorai + videó
4
A nap képei: A Békemenet, ahogy az euromédia sosem mutatja meg + galéria
5
Utcára vonult a Tisza Párt a nemzeti ünnepen + videó
6
Brüsszel arroganciája: Az EU-csúcsot a magyar nemzeti ünnepre tették
7
A szabadság magányos fáklyája: Amerika a magyar békemisszióról + videó
8
Józan ész forradalma: mit üzen 1956 a Békemenetnek? + videó
9
A 444 nevetségessé teszi a békét: kinek az érdekében?
10
Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! – Orbán Viktor történelmi beszéde + videó

Legfrissebb híreink

Akcióba lendült az izraeli hadsereg

Akcióba lendült az izraeli hadsereg

 Izrael támadást intézett a Hezbollah ellen Libanonban, a hadsereg szóvivőjének csütörtöki bejelentése szerint. Az izraeli légierő Al-Bekaa térségét (Libanon északi része) vette célba.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!