Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 22. Hétfő Móric napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Vezércikk 21:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Ez fájdalmas lesz a Tisza Pártnak: Hollik István azzal szembesítette Kollár Kingát, amit a tagadott + videó

2025. szeptember 22., hétfő 20:00 | Origo.hu

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a Tisza Párt EP-képviselője leleplezte az igazi céljaikat. Kollár Kinga ugyanis egy uniós bizottsági ülésen elmondta, hogy a pénzek visszatartása a politikai haszonszerzés eszköze. A most bemutatott felvétel végképp lerántja a leplet a Tisza Pártról!

  • Ez fájdalmas lesz a Tisza Pártnak: Hollik István azzal szembesítette Kollár Kingát, amit a tagadott + videó

A politikai sakkjátszma és a Tisza Párt leleplezése

 A magyar politikai életben ritkán látott fordulat történt, amikor Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója egy megdöbbentő videófelvétellel állt a nyilvánosság elé. A felvételen nem más, mint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke erősíti meg azt az állítást, amit a magyar kormány már régóta hangoztatott:

"Hallottuk Kollár Kingától, hogy nem a migráció, nem a háború, és nem az LMBTQ-jogok miatt tartják felfüggesztve a forrásokat. Hallgassák meg Ursula von der Leyent – mondta Hollik István."

Ezzel a leleplezéssel Hollik István szembesítette Kollár Kingát, a Tisza Párt európai parlamenti képviselőjét, akinek korábbi kijelentései így egészen új megvilágításba kerülnek.

Miért érdekelt a Tisza Párt a magyarok kárában?

 A botrány akkor robbant ki, amikor Kollár Kinga, a Tisza Párt EP-képviselője a Költségvetési Ellenőrző Bizottság ülésén nyíltan beszélt arról, hogy a jogállamisági eljárás „nagyon hatékony” eszköz, és a Magyarországnak járó uniós pénzek visszatartása az ellenzék malmára hajtja a vizet. A képviselő szerint a beruházások elmaradása miatt romló életminőség a kormányt teszi felelőssé, ami politikai hasznot hajt a Tisza Pártnak. A most előkerült videó Ursula von der Leyen beismerésével megerősíti a Tisza Párt ezen álláspontját, és egyértelműen bizonyítja: politikai ellenfeleink a saját karrierjüket és hatalomra jutásukat a magyar nemzet érdekei elé helyezik.

 Leleplezve: A Tisza Párt politikájának valódi célja

 A magyar családok számára rendkívül fontos uniós források visszatartása súlyos következményekkel jár. Az elmaradó fejlesztések és a gazdasági bizonytalanság mindannyiunkat érintenek. Amíg a kormány azon dolgozik, hogy Magyarország mielőbb hozzájusson a neki járó pénzekhez, addig a Tisza Párt politikusai azon dolgoznak, hogy Brüsszel ne oldja fel a forrásokat. Hollik István szerint ez a politikai magatartás nemzetárulásnak minősül, hiszen a Tisza Párt a magyar emberek kárára próbál politikai hasznot szerezni. A felvétel világos bizonyíték arra, hogy a Tisza Párt politikája nem az ország felemelkedését, hanem a saját politikai karrierjüket szolgálja.

További híreink

Finom falat vagy rejtett veszély? - meglepő tények a vörösbabról

Megkezdődött a parlamenti ülésszak, és Orbán Viktor rögtön ledobta a bombát! - Üzent a fegyveres politikusoknak + videó

Curtist elgázolta egy autó, elhunyt a Nemzet Művésze

Gulácsi interjújának következményei lesznek, nagy feszültséget szülhet Lipcsében

T. Danny megszólalt az orra állapotáról: mindent bevallott!

Hont András zseniálisan mattolta Magyar Pétert és az őt ájultan követő sleppet

Kreml: Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfő délután stratégiai jelentőségű bejelentéseket fog tenni

Botrány: órákkal a díjátadó előtt kiszivárgott, ki kapja idén az Aranylabdát

Vérfagyasztó fordulat az eltűnt Kaszás Nikolett ügyében: jelentkezett egy magát gyilkosnak mondó férfi

További híreink

Vérfagyasztó fordulat az eltűnt Kaszás Nikolett ügyében: jelentkezett egy magát gyilkosnak mondó férfi

Tusk szerint ha a NATO áldását adja rá, Lengyelország belép a háborúba az oroszok ellen

Az orosz gáz- és olajcsapok éltetik a rezsicsökkentést: Orbán Viktor szokatlan bejelentése az őszi parlamenti ülésszakon + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Vérfagyasztó fordulat az eltűnt Kaszás Nikolett ügyében: jelentkezett egy magát gyilkosnak mondó férfi
2
Tusk szerint ha a NATO áldását adja rá, Lengyelország belép a háborúba az oroszok ellen
3
Bayer Show – Kovács Zoltán Ruszin-Szendi Romuluszról: megbocsáthatatlan hiba, amit elkövetett + videó
4
Kreml: Putyin orosz elnök hétfő délután baráti jobbot nyújtott Amerikának fegyverkezés csökkentés témában
5
Most lett elegük a hollandoknak a migrációból + videó
6
Ez nem a 444 hete – megint hatalmasat hazudott a balliberális portál, most a józsefvárosi választás kapcsán
7
Megfagyott a levegő az ülésteremben – Semjén Zsolt a leghatározottabban visszautasította a rágalomhadjáratot + videó
8
Botrány: Ruszin-Szendi Romulusz meglökdöste a riportert, nyomozás jöhet
9
Orbán Viktor nagy bejelentésre készül
10
Megkezdődött a parlamenti ülésszak, és Orbán Viktor rögtön ledobta a bombát! - Üzent a fegyveres politikusoknak + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

A világ döbbenten figyeli: nőből anya, férfiból apa - A magyar kormány értékkel hódít a modern világban

A világ döbbenten figyeli: nőből anya, férfiból apa - A magyar kormány értékkel hódít a modern világban

 Szijjártó Péter a New York-i ENSZ-rendezvényen elmondta, hogy a magyar gazdaság sikere a családtámogatásoknak köszönhető. A miniszter szerint a gyermekvállalás nem hozhat hátrányos helyzetet, ezért a magyarok „annyi gyereket vállalhatnak, amennyit csak akarnak”. A bejelentés egyértelműen jelzi, a magyar politika a hagyományos értékek mentén halad, és ebben a világ is partnere lehet.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!