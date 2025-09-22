Ez fájdalmas lesz a Tisza Pártnak: Hollik István azzal szembesítette Kollár Kingát, amit a tagadott + videó

Megosztás itt:

A politikai sakkjátszma és a Tisza Párt leleplezése

A magyar politikai életben ritkán látott fordulat történt, amikor Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója egy megdöbbentő videófelvétellel állt a nyilvánosság elé. A felvételen nem más, mint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke erősíti meg azt az állítást, amit a magyar kormány már régóta hangoztatott:

"Hallottuk Kollár Kingától, hogy nem a migráció, nem a háború, és nem az LMBTQ-jogok miatt tartják felfüggesztve a forrásokat. Hallgassák meg Ursula von der Leyent – mondta Hollik István."

Ezzel a leleplezéssel Hollik István szembesítette Kollár Kingát, a Tisza Párt európai parlamenti képviselőjét, akinek korábbi kijelentései így egészen új megvilágításba kerülnek.

Miért érdekelt a Tisza Párt a magyarok kárában?

A botrány akkor robbant ki, amikor Kollár Kinga, a Tisza Párt EP-képviselője a Költségvetési Ellenőrző Bizottság ülésén nyíltan beszélt arról, hogy a jogállamisági eljárás „nagyon hatékony” eszköz, és a Magyarországnak járó uniós pénzek visszatartása az ellenzék malmára hajtja a vizet. A képviselő szerint a beruházások elmaradása miatt romló életminőség a kormányt teszi felelőssé, ami politikai hasznot hajt a Tisza Pártnak. A most előkerült videó Ursula von der Leyen beismerésével megerősíti a Tisza Párt ezen álláspontját, és egyértelműen bizonyítja: politikai ellenfeleink a saját karrierjüket és hatalomra jutásukat a magyar nemzet érdekei elé helyezik.

Leleplezve: A Tisza Párt politikájának valódi célja

A magyar családok számára rendkívül fontos uniós források visszatartása súlyos következményekkel jár. Az elmaradó fejlesztések és a gazdasági bizonytalanság mindannyiunkat érintenek. Amíg a kormány azon dolgozik, hogy Magyarország mielőbb hozzájusson a neki járó pénzekhez, addig a Tisza Párt politikusai azon dolgoznak, hogy Brüsszel ne oldja fel a forrásokat. Hollik István szerint ez a politikai magatartás nemzetárulásnak minősül, hiszen a Tisza Párt a magyar emberek kárára próbál politikai hasznot szerezni. A felvétel világos bizonyíték arra, hogy a Tisza Párt politikája nem az ország felemelkedését, hanem a saját politikai karrierjüket szolgálja.