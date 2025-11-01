Ez az az ország, amely hozzánk hasonlóan nem tudja nélkülözni az orosz olajat

Megosztás itt:

Mentességet kérne az Egyesült Államok új szankciói alól Bulgária, mert attól tart, hogy az Oroszország legnagyobb magántulajdonban lévő olajvállalata elleni intézkedések súlyos üzemanyaghiányhoz és népszerűségi válsághoz vezethetnek az országban – tudta meg a Politico névtelen forrásoktól. Az orosz olaj nélkülözhetetlen az üzemanyag előállításához.

Donald Trump amerikai elnök múlt héten jelentette be a szankciókat Oroszország két legnagyobb olajvállalatával, a Rosznyefttel és a Lukoillal szemben. Ennek betartása alól több uniós tagállam (így Németország is) mentességet kérne, mivel ezekben az országokban a cégek jelentős gazdasági tevékenységet folytatnak.

Bulgáriában található a Lukoil burgaszi finomítója, amely az ország üzemanyag-ellátásának akár 80 százalékát biztosítja. A vállalat évek óta meghatározó gazdasági szereplő a balkáni országban, a finomítót pedig korábban az EU-s szankciók kijátszásával is összefüggésbe hozták. A források szerint a bolgár kormány már megkereste Washingtont, hogy tájékoztatást kérjen a mentesség igénylésének módjáról, mivel szeretné elérni, hogy a szankciók november 21-i életbe lépése után is működhessen a finomító. A kabinet attól tart, hogy a szankciók miatt a pénzintézetek elfordulnak a burgaszi üzem finanszírozásától, ami a finomító leállását, országos üzemanyaghiányt és tiltakozásokat idézhet elő.

Fotó: Shutterstock