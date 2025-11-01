Keresés

Ez az az ország, amely hozzánk hasonlóan nem tudja nélkülözni az orosz olajat

2025. november 01., szombat 17:40 | Világgazdaság
Bulgária orosz olaj USA szankciók üzemanyag gazdálkoádás

Áttételesen üzemanyaghiányt is előidézhetnek az Oroszország elleni amerikai szankciók. A német után egy újabb uniós tagország kormánya szerint is változtatni kell a helyzeten, mert az orosz olajra kivetett szankciókba bele is bukhat. Ezért az intézkedések végrehajtása alóli mentességért fordul Donald Trumphoz.

  • Ez az az ország, amely hozzánk hasonlóan nem tudja nélkülözni az orosz olajat

teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

Mentességet kérne az Egyesült Államok új szankciói alól Bulgária, mert attól tart, hogy az Oroszország legnagyobb magántulajdonban lévő olajvállalata elleni intézkedések súlyos üzemanyaghiányhoz és népszerűségi válsághoz vezethetnek az országban – tudta meg a Politico névtelen forrásoktól. Az orosz olaj nélkülözhetetlen az üzemanyag előállításához.

Donald Trump amerikai elnök múlt héten jelentette be a szankciókat Oroszország két legnagyobb olajvállalatával, a Rosznyefttel és a Lukoillal szemben. Ennek betartása alól több uniós tagállam (így Németország is) mentességet kérne, mivel ezekben az országokban a cégek jelentős gazdasági tevékenységet folytatnak.

Bulgáriában található a Lukoil burgaszi finomítója, amely az ország üzemanyag-ellátásának akár 80 százalékát biztosítja.  A vállalat évek óta meghatározó gazdasági szereplő a balkáni országban, a finomítót pedig korábban az EU-s szankciók kijátszásával is összefüggésbe hozták. A források szerint a bolgár kormány már megkereste Washingtont, hogy tájékoztatást kérjen a mentesség igénylésének módjáról, mivel szeretné elérni, hogy a szankciók november 21-i életbe lépése után is működhessen a finomító. A kabinet attól tart, hogy a szankciók miatt a pénzintézetek elfordulnak a burgaszi üzem finanszírozásától, ami a finomító leállását, országos üzemanyaghiányt és tiltakozásokat idézhet elő.

Fotó: Shutterstock

 

