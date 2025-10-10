Ez a multikulti jövő? Bohár Dániel bemutatja a brüsszeli politika eredményét

Megosztás itt:

A Patrióta videó készítői arra a helyre merészkedtek, amit a francia hatóságok már régen feladtak. Ezekben a migránsgettókban már nem az európai törvények uralkodnak. A képsorok egy párhuzamos társadalmat mutatnak be, ahol a klánok és a bandák vették át az irányítást, a közbiztonság megszűnt, az őslakos európai lakosság pedig vagy elmenekült, vagy rettegésben él. A riport kendőzetlenül tárja fel, mit is jelent a gyakorlatban a kudarcot vallott integráció.

A brüsszeli politika ára: Így néz ki a valóságban a multikulturális utópia

Ez a valóság az egyenes következménye annak a felelőtlen, bevándorláspárti politikának, amit Brüsszel és a liberális nyugat-európai kormányok évtizedeken át erőltettek. Ahelyett, hogy megvédték volna a határokat, tárt karokkal fogadták az illegális bevándorlók tömegeit, figyelmen kívül hagyva a kulturális különbségeket és a biztonsági kockázatokat. A videóban látott élhetetlen városrészek, a nyílt színi bűnözés és a rettegés a brüsszeli politika kézzelfogható, véres ára, amelyet ma már a hétköznapi francia emberek fizetnek meg.

A magyar út a biztonság: Ezért mondtunk nemet a migránsgettókra

Míg Nyugat-Európa nagyvárosai lassan a káoszba süllyednek, Magyarország a béke és a biztonság szigete maradt. A magyar kormány időben felismerte a veszélyt, és a brüsszeli nyomás ellenére is a magyar emberek védelmét választotta. A déli határkerítés és a zéró tolerancia az illegális migrációval szemben az a politika, amely megakadályozta, hogy hazánkban is a franciaországihoz hasonló no-go zónák jöjjenek létre. Ez a videó a legnyersebb bizonyíték arra, hogy a magyar kormány helyesen döntött, amikor nemet mondott a migránsgettókra.

Nézze meg a sokkoló videót, és győződjön meg a saját szemével a brüsszeli migrációs politika következményeiről!

Forrás: Patrióta