Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 10. Péntek Gedeon napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 12:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Ez a multikulti jövő? Bohár Dániel bemutatja a brüsszeli politika eredményét

2025. október 10., péntek 10:41 | Hír TV
Párizs bevándorlás videó bűnözés migráció Bohár Dániel Brüsszel no-go zóna migránsgettó

Egy megdöbbentő, új videó a maga nyers valóságában mutatja be a franciaországi no-go zónákat, ahová már a helyi rendőrök sem merik betenni a lábukat. A felvételek leleplezik a brüsszeli migrációs politika katasztrofális következményeit: párhuzamos társadalmak, migránsbűnözés és az európai életforma teljes felszámolása.

  • Ez a multikulti jövő? Bohár Dániel bemutatja a brüsszeli politika eredményét

A Patrióta videó készítői arra a helyre merészkedtek, amit a francia hatóságok már régen feladtak. Ezekben a migránsgettókban már nem az európai törvények uralkodnak. A képsorok egy párhuzamos társadalmat mutatnak be, ahol a klánok és a bandák vették át az irányítást, a közbiztonság megszűnt, az őslakos európai lakosság pedig vagy elmenekült, vagy rettegésben él. A riport kendőzetlenül tárja fel, mit is jelent a gyakorlatban a kudarcot vallott integráció.

A brüsszeli politika ára: Így néz ki a valóságban a multikulturális utópia

Ez a valóság az egyenes következménye annak a felelőtlen, bevándorláspárti politikának, amit Brüsszel és a liberális nyugat-európai kormányok évtizedeken át erőltettek. Ahelyett, hogy megvédték volna a határokat, tárt karokkal fogadták az illegális bevándorlók tömegeit, figyelmen kívül hagyva a kulturális különbségeket és a biztonsági kockázatokat. A videóban látott élhetetlen városrészek, a nyílt színi bűnözés és a rettegés a brüsszeli politika kézzelfogható, véres ára, amelyet ma már a hétköznapi francia emberek fizetnek meg.

A magyar út a biztonság: Ezért mondtunk nemet a migránsgettókra

Míg Nyugat-Európa nagyvárosai lassan a káoszba süllyednek, Magyarország a béke és a biztonság szigete maradt. A magyar kormány időben felismerte a veszélyt, és a brüsszeli nyomás ellenére is a magyar emberek védelmét választotta. A déli határkerítés és a zéró tolerancia az illegális migrációval szemben az a politika, amely megakadályozta, hogy hazánkban is a franciaországihoz hasonló no-go zónák jöjjenek létre. Ez a videó a legnyersebb bizonyíték arra, hogy a magyar kormány helyesen döntött, amikor nemet mondott a migránsgettókra.

 Nézze meg a sokkoló videót, és győződjön meg a saját szemével a brüsszeli migrációs politika következményeiről!

Forrás: Patrióta

 

 

További híreink

Megszólalt a Michelin: Ezek a legjobb magyarországi hotelek

Andrej Babis kemény üzenetet küldött Ukrajnának

Újabb döbbenetes fordulattal ért véget A Kísértés: a negyedik gyűrű is előkerült

Brutális orosz támadás érte az ukrán fővárost, több városrész lángokban áll + videó

A jós elárulta: Ezek a csillagjegyek most megkapják vágyuk tárgyát a Kosban járó Telihold kiáradó energiájának köszönhetően

Kunhalmi Ágnes leleplezte Magyar Pétert, borult az egész Tisza-terv

Új milliárdosa lett Magyarországnak, ráadásul az illető nem dolgozott meg a nagykazal pénzéért

Visszasírja az F1-be a gonosz Hornert a Mercedes csapatfőnöke

Összetört a híres mentőorvos, könnyeivel kűzködött + videó

További híreink

Összetört a híres mentőorvos, könnyeivel kűzködött + videó

Rémisztő – Kaszás Nikolett tragédiája után újabb rejtélyes eltűnés árnyékolja be a Pilist

Merkel szavai után hisztizni kezdett Vadai Ágnes és rákontrázott a hazai baloldal egyik kedvenc teóriájára + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Összetört a híres mentőorvos, könnyeivel kűzködött + videó
2
A világot megrengető terrortámadást sikerült meghíusítani Belgiumban
3
Nem a világháborúra – Magyarország és Szlovákia vétójának kulcsfontosságú szerepére mutatott rá Szergej Lavrov
4
Rémisztő – Kaszás Nikolett tragédiája után újabb rejtélyes eltűnés árnyékolja be a Pilist
5
Magyar-lengyel szövetség a migrációs paktum ellen
6
Az Antifa magyar áldozata demonstrációra készül az Európai Parlamentben + videó
7
Megható videón, ahogy a mentősök meglepték a nyugdíjas Zacher doktort
8
Vezércikk – Apad a Tisza, szivárog az adat és előkerültek a már jól ismert dollárgyűjtő ládikák + videó
9
Eddig és ne tovább – feljelentést tesz az újságíró, akire rárontott Aranyosi Péter + videó
10
Háttérkép – Jó hír Európának + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!