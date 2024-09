Extrém időjárás pusztít Ausztria-szerte és ez még csak a kezdet + videó

Az elmúlt napokban hatalmas mennyiségű csapadék zúdult Ausztriára. A magasabban fekvő területeken még havazott is. Volt olyan hely, ahol a hét elején még napoztak most viszont már inkább szánkózásra vagy síelésre alkalmas az időjárás. Az előrejelzések azt mutatják, hogy ez még csak a kezdet, a Boris ciklon ugyanis további extrém mennyiségű esőt és hideg szelet hoz magával.

