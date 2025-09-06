Keresés

2025. 09. 06. Szombat
Külföld

Exkluzív: A Liga politikusai együttérzésükről biztosították a Szicíliában megerőszakolt magyar lányokat és a magyar népet

2025. szeptember 06., szombat 17:38 | Magyar Nemzet

Szolidaritásáról biztosította a Liga szicíliai regionális képviselője a Catania környékén szexuális erőszakot elszenvedett magyar turistalányokat.

  • Exkluzív: A Liga politikusai együttérzésükről biztosították a Szicíliában megerőszakolt magyar lányokat és a magyar népet

A Magyar Nemzetnek nyilatkozva fájdalmasnak nevezte, hogy az illegális bevándorlók miatt nem tudták megfelelő biztonságban fogadni a Szicília szigetén nyaraló magyar turistákat. A jobboldali politikus ígéretet tett arra, hogy mindent megtesznek, hogy szigorú büntetésben részesüljenek a szexuális erőszakot elkövető marokkói migránsok.

Megrázta Szicíliát a hír, miszerint három marokkói migráns csoportos szexuális erőszakot követett el két magyar turistalány ellen a szicíliai Catania közelében. A lányok a tengerparton eltöltött nap után hazafelé tartottak, amikor két afrikai férfi felajánlotta, hogy az autójukkal visszaviszik őket a szállásukra. Az út során egy harmadik férfi is csatlakozott, a lányokat egy félreeső helyre vitték, ahol kokaint adtak nekik és csoportosan, szexuálisan bántalmazták őket. A lányoknak sikerült értesíteniük rokonaikat, és mobiltelefonos alkalmazás segítségével a hatóságok azonosították a helyszínt, ahol az elkövetőket letartóztatták.

A Szicíliai Regionális Gyűlés ligás képviselője, Figuccia Vincenzo lapunknak nyilatkozva együttérzéséről biztosította az erőszakot leszenvedett magyar áldozatokat és az egész magyar népet. 

Elmondta, hogy a szicíliaiaknak elegük van az illegális bevándorlókból. Szégyenletesnek tartják, hogy nem tudják megteremteni a biztonságot sem a helyieknek, sem azoknak, akik nyaralni vagy dolgozni mennek a szigetre. 

Azzal folytatta, hogy a sziget lakóinak elegük van az Európai Unió értelmetlen befogadási politikájából. 

Elegük van abból, hogy az Európai Unió menekülttáborrá akarja változtatni Szicíliát. 

A szexuális visszaéléssel kapcsolatban elmondta, hogy szigorú büntetéseket követelnek a magyar lányokat és minden más nőt meggyalázókkal szemben. Ismertette, hogy a Liga kormánypárt kémiai kasztráció bevezetését szorgalmazza minden olyan bűnelkövető esetében, aki szexuális erőszakot követ el. 

A szicíliai képviselő azt is elmondta, az illegális migránsok tömeges érkezése következtében a dél-olaszországi szigeten borzasztóan megromlott a közbiztonság. Pártja azt javasolja, hogy polgári járőrök közreműködését is vegyék igénybe a közbiztonság helyreállítására. A csendőrség, a rendőrség és a civilek összefogására van szükség. Elfogadhatatlan, hogy a fiatalok vagy a turisták ne hagyhassák el lakásaikat, mert attól kell rettegniük, hogy mi történik velük. 

Simone Billi, a Liga parlamenti képviselője is nyilatkozott a drámai üggyel kapcsolatban a lapnak. Rendkívül súlyos és fájdalmas bűncselekménynek minősítette a magyar nők ellen elkövetett szexuális erőszakot. Véleménye szerint borzasztó sebeket ejtenek a nőkön, ugyanakkor az erőszakos visszaélések megrontják az ország jó hírnevét is. 

Az illegális bevándorlásnak lesújtó következményei vannak nemcsak a közbiztonság megromlása miatt, hanem az ország nemzetközi megítélése miatt is. 

Hozzáfűzte a Liga és Matteo Salvini a kezdetek óta a migráció megállításán dolgozik, a zéró tolerancia elvét hirdeti. Azt is elmondta a Liga főtitkára, hogy a kiszabható büntetésen túl kémiai kasztráció bevezetését szorgalmazza azokra, akik szexuális erőszakot követnek el nőkön vagy gyermekeken. 

 

A teljes cikk a Magyar Nemzet oldalán olvasható.

