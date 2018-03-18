2018. március 18.,
vasárnap, Sándor, Ede napja

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Exit poll: 74 százalékkal nyert Putyin

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2018. március 18., vasárnap 20:20, frissítve: vasárnap 20:26

A részvételi arány csak 59 százalék volt, ami elmaradt a várakozásoktól. A szavazás napján az ellenzéki megfigyelők több száz szabálytalanságot regisztráltak. Találtak eleve tele lévő szavazóurnákat, és sokszor azt látták, hogy egy ember több szavazólapot dob be. A vidéki településeken a szavazók buszoztatása is elterjedt volt, és olyan is volt, hogy süteményeket osztogattak a szavazók között.

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