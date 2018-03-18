Exit poll: 74 százalékkal nyert Putyin

5.50 - HÉTFÕN IS REGGELI JÁRAT, A MÛSORVEZETÕ: TESZÁRI NÓRA.
6.32 - BUDAPEST PROGRAMOT HIRDETETT AZ MSZP-PÁRBESZÉD, A VENDÉG: HORVÁTH CSABA, ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ, MSZP.
6.42 - TÜNTETNEK AZ ELÉGEDETLEN EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK, A VENDÉG: SOÓS ADRIANNA ELNÖK, FÜGGETLEN EGÉSZSÉGÜGYI SZAKSZERVEZET.
8.33 - A PERONON: Z. KÁRPÁT DÁNIEL A JOBBIK ALELNÖKE.
LEHET, HOGY FOLYTATJÁK AZ EGYEZTETÉST - ENNYI DERÜLT KI AZ MSZP, A DK ÉS AZ LMP MAI TÁRGYALÁSÁN.
SZÉL BERNADETT: AZ MSZP-PÁRBESZÉD ÉS A DK VALÓJÁBAN NEM IS AKAR EGYÜTTMÛKÖDNI A JOBIKKAL.
A JOBBIK NEM MENT EL A VASÁRNAPI TALÁLKOZÓRA, VISZONT SZÉL BERNADETT ÉS VONA GÁBOR HÉTFÕN KÜLÖN TÁRGYALNAK MAJD.
SZÉL BERNADETT: AZ ELLENZÉK VEZETÕ EREJE A JOBBIK MAGYAR NEMZET.
A FIDESZ MEGRENDELÉSÉRE KÉSZÜLHETTEK KÜLHONI MAGYAROKAT GYALÁZÓ, JOBBIKOSNAK ÁLCÁZOTT KOMMENTEK.
ÖNÁLLÓ MINISZTÉRIUMOT KAPNA AZ OKTATÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGY A 2018-AS JOBBIK KORMÁNYBAN.
NYILVÁNOS VITÁRA HÍVTA SZÉL BERNADETT, AZ LMP MINISZTERELNÖK-JELÖLTJE VÁLASZTÓKERÜLETI FIDESZES ELLENFELÉT, CSENGER-ZALÁN ZSOLTOT.
MIGRÁNSOZÓS VIDEÓVAL JELENTKEZETT BRÜSSZELBÕL DEUTSCH TAMÁS, A FIDESZ EP-KÉPVISELÕJE.
PÁRBESZÉD: VÁNDORCIRKUSZT RENDEZ A FIDESZ AZ EURÓPAI VÁROSOKBAN.
FÓRUMOKKAL, SZÓRÓLAPOKKAL ÉS RENDEZVÉNYEKKEL PRÓBÁLJÁK MEG SZAVAZÁSRA BUZDÍTANI PÁRTOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK A KÜLFÖLDÖN ÉLÕ MAGYAROKAT.
A HIT GYÜLEKEZETE VEZETÕJE A FIDESZ MELLETT KAMPÁNYOLT MAGYAR NEMZET.
IZRAELI LAP: RÉSZBEN ANTISZEMITA BESZÉDET TARTOTT ORBÁN VIKTOR MÁRCIUS 15-ÉN.
BLOOMBERG: MOST ELÕSZÖR NEM LESZ SÉTAGALOPP A VÁLASZTÁS ORBÁN VIKTORNAK.
NÉMET LAP: MAFFIASZERÛEN MÛKÖDIK A MAGYAR KORMÁNY, ORBÁN ROKONAI PEDIG CSALÁSOK ÁRÁN GAZDAGODNAK.
WASHINGTON POST: ORBÁN BEÁLLT A FÓLIASISAKOS ÖSSZEESKÜVÉS-HÍVÕK KÖZÉ.
IRÁNYTÛ INTÉZET: A DUNAÚJVÁROSI VÁLASZTÓKÖRZETBEN 4 SZÁZALÉK AZ ELTÉRÉS A KORMÁNYPÁRTI, ÉS A JOBBIKOS JELÖLT TÁMOGATOTTSÁGÁBAN.
A NÓGRÁD MEGYEI 1-ES KÖRZETBEN, SALGÓTARJÁNBAN IS A JOBBIK JELÖLTJE A LEGESÉLYESEBB ELLENZÉKI.
IRÁNYTÛ: JÓZSEF- ÉS FERENCVÁROSBAN EGY ELLENZÉKI ÖSSZEFOGÁS ESETÉN IS A FIDESZES JELÖLT NYERNE.
VLAGYIMIR PUTYIN A SZAVAZATOK 72,6 SZÁZALÉKÁVAL VEZET A LEADOTT VOKSOK 26,9 SZÁZALÉKÁNAK ÖSSZESÍTÉSE ALAPJÁN.
KIJEVBEN ÉS LEMBERGBEN IS TÜNTETNEK AZ UKRÁNOK AZ OROSZ ELNÖKVÁLASZTÁS ALATT.
A HAVAZÁS MIATT KÁRPÁTALJA 81 TELEPÜLÉSÉN SZÜNETELT AZ ÁRAMSZOLGÁLTATÁS, ÉS AKADOZOTT A KÖZLEKEDÉS.
MERKEL KIJAVÍTOTTA AZ ÚJ BELÜGYMINISZTERÉT, AKI SZERINT AZ ISZLÁM NEM RÉSZE NÉMETORSZÁGNAK.
ÖSSZEÜL A BRIT NEMZETBIZTONSÁGI TANÁCS, HOGY MILYEN TOVÁBBI LÉPÉSEKET TEGYEN A SZKRIPAL-ÜGYBEN.
OROSZORSZÁG EU-NAGYKÖVETE SZERINT EGY BRIT KATONAI LABORATÓRIUM LEHETETT AZ IDEGMÉREG FORRÁSA, A BRITEK CÁFOLJÁK.
AUTÓSTUL RONTOTT EGY ÉJSZAKAI KLUBBA NAGY-BRITANNIÁBAN EGY FÉRFI, TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK.
LETILTOTTÁK A FACEBOOKRÓL A TRUMP-KAMPÁNYT SEGÍTÕ CÉGET.
TÖBB SZEXUÁLIS ZAKLATÁSSAL VÁDOLTÁK MEG AZ OSCAR-DÍJAKRÓL DÖNTÕ AMERIKAI FILMAKADÉMIA ELNÖKÉT, JOHN BAILEYT.
HELSINKIBEN TARTANAK NEM HIVATALOS TALÁLKOZÓT AMERIKAI ÉS ÉSZAK-KOREAI ILLETÉKESEK.
NÉMET LAP: A NÉMET HÍRSZERZÉS SZERINT EURÓPÁT IS ELÉRHETIK AZ ÉSZAK-KOREAI ATOMTÖLTETÛ RAKÉTÁK.
BIZTONSÁGI ÁLLÁSOKAT TÁMADTAK MEG, ÉS LEGALÁBB ÖT RENDÕRT MEGÖLTEK A TÁLIBOK KABULTÓL ÉSZAKNYUGATRA.
TÛZSZÜNETRÕL TÁRGYAL AZ ENSZ-SZEL AZ EGYIK KELET-GÚTAI FELKELÕ CSOPORT.
ÚJABB VOLT ALELNÖKÖT VETTEK ÕRIZETBE IRÁNBAN, PÁR NAPON BELÜL MÁR A MÁSODIKAT.
A TÖRÖKÖK ÉS SZÍRIAI SZÖVETSÉGESEIK ELFOGLALTÁK AFRINT A KURDOKTÓL.
KÉTEZER ÉVES SZESZES ITALT TALÁLTAK KÍNAI RÉGÉSZEK EGY ÕSI SÍREMLÉKBEN.
AUSZTRÁLIA DÉLI RÉSZÉN 40 TELEPÜLÉST FENYEGET BOZÓTTÛZ, A NÖVÉNYZET MÉG SZOMBATON KAPOTT LÁNGRA.
TOVÁBBI HAVAZÁSRA, VIHAROS SZÉLRE, HÓFÚVÁSRA FIGYELMEZTET A METEOROLÓGIA AZ ORSZÁG KELETI RÉSZÉBEN.
OMSZ: BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN, HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN VANNAK MÉG ÉRVÉNYBEN MÁSODFOKÚ FIGYELMEZTETÉSEK, RIASZTÁSOK.
GYÕR-MOSON-SOPRON, HEVES ÉS JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN ELSÕFOKÚ FIGYELMEZTETÉS VAN ÉRVÉNYBEN GYENGE HÓFÚVÁS VESZÉLYE MIATT.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN ÓNOS ESÕRE IS FIGYELMEZTET A METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT.
A MAGYAR KÖZÚT AZT KÉRI, AKI TEHETI, NE INDULJON MOST ÚTNAK ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁGON.
KÖZÚTI ÉS LÉGI FELADATOKAT IS ELLÁT A MAGYAR HONVÉDSÉG A RENDKÍVÜLI TÉLI IDÕJÁRÁSI HELYZETBEN.
HAJDÚ-BIHARBAN MÉG 25 TELEPÜLÉSÉN VAN ÁRAMKIMARADÁS.