„Évtizedekig negatív lesz az Oroszországról alkotott kép”

– nyilatkozta a napokban Edward Erickson egykori amerikai katonatiszt, a Marine Corps University professzora a TRT World török közszolgálati adónak a február 24-én Ukrajna ellen indított orosz offenzíváról. Az orosz csapatok egyelőre Ukrajna déli területein értek el komolyabb hadászati sikereket, elfoglalva kulcsfontosságú kikötővárosokat a Fekete-tenger partján. A két legnagyobb város, Kijev és Harkiv elfoglalása azonban akadályokba ütközik, a főváros köré csoportosított haderők a hírek szerint üzemanyag-ellátási problémákkal küszködnek.

Harkivban, Herszonban, Szumiban és Mariupolban sem várták az oroszokat virágokkal

– közölte Esref Yalinkilcli moszkvai politikai elemző, utalva arra, hogy ezekben a városokban magas az aránya az orosz kisebbségnek: a legutoljára megtartott, 2001-es népszámlálás szerint Harkivban a lakosság mintegy harmada, Herszonban 20 százalék, Szumi megyében 10 százalék, Mariupolban 44 százalék vallotta magát orosznak.

Sokan megfogalmazták korábbi elemzésekben, hogy Ukrajnán belül a nemzetépítési projekt éppen azért volt sikertelen, mert Ukrajna nem csak etnikailag heterogén, hanem a nemzetről alkotott elképzelés is az. Most viszont azt látjuk: függetlenül attól hogy milyen nyelvű az adott kelet-ukrajnai lakos, egyértelműen az invázió ellen van és akár fegyvertelenül is kimegy az utcára tiltakozni a megszállás ellen

– mondta lapunknak Fedinec Csilla Ukrajna-szakértő, aki szerint a háború miatt hosszú évtizedekig rendkívül negatív lesz az Oroszországról alkotott kép. Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat tudományos főmunkatársa szerint mivel az oroszajkúak nagyobb arányban vannak jelen Kelet-Ukrajnában, korábban a szavazótábor is az erősebb oroszszimpátiát hangoztató pártok mögé állt.

Gyakorlatilag most ezt a szavazótábort lövi szét az orosz hadsereg

– hangsúlyozta.

Arra a kérdésünkre, miszerint Vlagyimir Putyin orosz elnök azt mondta, az orosz és az ukrán egy nép, Fedinec Csilla kifejtette, az egykori középkori államnak, a Kijevi Rusznak három örököse van etnikailag és területileg is: az orosz, a belarusz és az ukrán nemzet.

Ez körülbelül olyan, mint a Karoling birodalom és annak az utódállamai, de a franciák azt mondanák, hogy nincsenek is németek. Az orosz és az ukrán teljesen különböző népek, és ez nincs összefüggésben azzal, hogy volt-e önálló államisága az ukránoknak. Bár a történelem során több államhoz is tartoztak, a legtöbb szenvedés, és az etnikai különbözőségek eltüntetésére, felszámolására irányuló kísérlet mindig az orosz birodalom felől érkezett

– közölte a szakértő.

Borítókép: A Herszon közelében folyó harcok során elhunyt ukrán katonák temetési szertartása Lvivben 2022. március 9-én. (Fotó: MTI/EPA/Mykola Tys)

