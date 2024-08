Évről évre melegebb a nyár Olaszországban + videó

Megosztás itt:

Tombol a kánikula Itáliában. A meteorológusok és orvosok megítélése szerint különösen aggasztó az úgynevezett trópusi éjszakák számának megemelkedése. Ez azt jelenti, hogy a hőmérő higanyszála az éjszakai órákban sem süllyed 20 fok alá. A jelenség különösen a nagyvárosokra jellemző. Rómában például júliusban 27 trópusi éjszakát mértek. A kifejezést egyébként 2005-ben kezdték használni a meteorológusok, hogy egyértelműen érzékeltessék az éghajlat drasztikus megváltozását. A felmelegedés a tengervízben is erőteljesen érezhető. Egyre kevesebb helyen éri el a tenger az igazi hűsítő funkcióját. Számos tengerparti településen a víz hőmérséklete eléri a 30 fokot, mely az egészségre veszélyes folyamatokat indított el az ökoszisztémában. Az Adriai - tengeren például a víz felmelegedése következtében nagy kiterjedésű nyálkás hab alakult ki, és elszaporodtak az egészségre veszélyes algák is. Emiattt egyes településeken átmeneti időre a fürdőzést is be kellett tiltani. A mai napra 21 városban adtak ki hőségriadót az egészségre veszélyes erőteljes hőhullámok miatt. 17 pontos tanácsokból álló listát állított össze, egészségügyi minisztérium, hogy segítse a lakosságot a hatalmas hőség túlvészelésében. Sajnos évről évre egyre több halálos áldozatot követel Itáliában a kánikula. Tavaly az európai országok közül itt volt a legtöbb elhalálozás az éghajlat megváltozása miatt. Az erőteljes hőhullámok tavaly 12 ezer olasz életének kioltásához vezettek.