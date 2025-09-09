Evesztette a bizalmi szavazást François Bayrou kormánya + videó

Megosztás itt:

Hét bizalmatlansági indítványt még átvészelt, azonban a saját maga által kezdeményezett szavazást már elbukta a francia miniszterelnök. François Bayrou kormánya így már harmadik tizenöt hónapon belül amely kénytelen idő előtt távozni. A BBC nem kevés iróniával azt írta, hogy a leköszönő miniszterelnök felszólalása a parlamenti vita előtt olyan volt, mint egy gyászbeszéd.

"Úgy gondolom, hogy méltóságteljes és aktív képet festettünk a köztársaságról. A kormány nevében szeretnék köszönetet mondani a Nemzetgyűlésnek, és miniszterelnökként a kormány tagjainak is” - így búcsúzott François Bayrout.

A szocialista politikusok szerint a franciaországi válságért csakis Emmanuel Macron okolható, míg a Zöldek megkönnyebbülésként jellemezték a kormány bukását. Marine Le Pen, a jelenleg legnagyobb támogatottsággal rendelkező jobboldali Nemzeti Tömörülés vezetője új választásokat sürgetett.