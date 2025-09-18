Évente ezer kiskorút toboroznak a svédországi bűnbandák + videó

Megosztás itt:

A skandináv állam a 2010-es évek óta másfél millió bevándorlót fogadott be. Ma az ország lakosságának egyötöde külföldi, és a bűnügyi statisztikák szerint a muszlim migránsokból szerveződtek a legnagyobb bűnbandák. Ezek a bandák gyerekeket is toboroznak, hogy gyilkosságokat hajtsanak végre - erre még Orbán Viktor is felhívta figyelmet.

A svéd rendőrség 2023-ban 59 olyan várost vagy kerületet tartott számon, amelyek veszélyesnek számítottak a közbiztonság szempontjából. Ezek egyike Rinkeby, STockholm egy külső negyede. Az itt lakók szerint náluk még sokkal jobb a helyzet, mint Uppsalában vagy a főváros déli részén.