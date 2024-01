Évekig tagadott a baloldal, majd Ursula von der Leyen kibökte a valóságot

Megosztás itt:

Magát a jogszabályt még 2021 júliusában fogadta el a magyar parlament és törvény már akkor nem tetszett az Uniónak. Az Európai Parlament határozatban ítélte el hazánkat, és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is jelezte, hogy mindent latba fog vetni az általa szégyenteljesnek nevezett jogszabály visszavonásáért. El is indult a kötelezettségszegési eljárás, amihez több tagállam mellett az Európai Parlament is csatlakozott.

Ezzel együtt a hivatalos közlésekben nem volt szó arról, hogy a jogszabály szerepet játszana az uniós források visszatartásában. Sőt.

Hazánk 2021 májusában nyújtotta be a Covid-járvány által okozott gazdasági, pénzügyi, társadalmi károk orvoslására létrehozott helyreállítási alaphoz szükséges tervet.

Von der Leyen pedig júliusában Magyarországra jött volna, hogy aláírja az erről szóló megállapodást. Azonban az út elmaradt.

Ezzel pedig már akkor világossá vált, hogy a két dolog összefügghet.

Még ebben a hónapban Didier Reynders jogérvényesülésért felelős uniós biztos bejelentette, egyelőre Brüsszel nem fogadja el a magyar helyreállítás tervet és nem is utalják az ezzel járó támogatást. A biztos indoklásában a magyarországi jogállamisági jelentésre hivatkozott, amely szerint rendszerszintű problémák vannak a magyar jogállamisággal, amelyeket orvosolni kell.

A biztos négy területet említett: az igazságszolgáltatás függetlenségét, a korrupció elleni fellépést, a sajtó sokszínűségét, valamint a fékek és ellensúlyok rendszerét. A gyermekvédelmi törvény azonban itt sem került szóba. Hazánk egyébként az alapból nagyjából 7 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásra volt jogosult.

Mindezek kapcsán a szocialista EP-képviselő, Ujhelyi István is kérdéssel fordult 2021 őszén az Európai Bizottság elnökéhez, hogy segítsen tisztán látni, majd Ursula von der Leyen válaszát lobogtatva vádolta hazugsággal a kormányt és a Fideszt.

A bizottsági elnök ugyanis azt írta a magyar képviselőnek, hogy

az úgynevezett gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatos jogi vita nem része a helyreállítási alappal kapcsolatos folyamatnak,

ez két különálló és párhuzamos folyamat.

Ujhelyi későbbi megfejtése szerint „a homofób »gyermekvédelmi« törvény és a köré épített eszement propaganda kizárólag amiatt született, hogy hivatkozást adjon a kormányzati hisztihez és hazudozáshoz a jogállamisági eljárások kapcsán”.

