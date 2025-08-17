Évekig eltarthat a nyomozás Sebestyén József halálának ügyében + videó

Ukrán toborzótisztek kínozták, majd erőszakkal sorozták be azt a kárpátaljai magyar édesapát, aki kényszersorozás áldozata lett. Sebestyén József csak térdelni tudott a fájdalomtól. A toborzótisztek Beregszászon először betuszkolták egy mikrobuszba, majd az erdőbe vitték és vasrudakkal agyba-főbe verték.
A férfi a mentőknek magyarázta el, hogy fájdalmai vannak, ennek ellenére azt várják el tőle, hogy egyedül szálljon be a járműbe. Sebestyén Józsefet ezt követően a pszichiátriára szállították, ahol nem sokkal később belehalt a sérülésekbe.
Egy magát ápolónak kiadó férfi az Euronews-nak azt állította: nem voltak verésnyomok és sérülések Sebestyén József testén. A férfiról később kiderült: az ukrán biztonsági szolgálattal működött együtt, csakúgy mint a halotti bizonyítványt kiállító orvos.
Nem túlzás azt állítani, hogy Sebestyén Józsefnek a megalázása, megverése, és meggyilkolása a magyar nemzet arculcsapása, ez pedig az én véleményem szerint nem maradhat következmények nélkül. Itt nyilván, egyrészt erkölcsi elégtételt kell adni azzal, hogy Magyarországon is elindult egy nyomozás, de én hiszek abban, hogy a törvényeknek megfelelve, a törvények szabályai szerint, a büntetőeljárás szabályai szerint ezt az eljárást végig lehet vinni, és ha majd Ukrajnában lezárul ez a borzasztó háború, akkor előbb-utóbb felszínre kerülnek az embertelen történetek, amelyeknek a felelőseit meg kell nevezni, akár nemzetközi szinten, hogyha háborús bűncselekményről van szó, akkor pedig még inkább nemzetközi szinten meg kell büntetni – nyilatkozta Tényi István ügyvéd.