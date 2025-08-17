Keresés

2025. 08. 17. Vasárnap
Évekig eltarthat a nyomozás Sebestyén József halálának ügyében + videó

2025. augusztus 17., vasárnap 13:20 | HírTV
vizsgálat Ukrajna haláleset Sebestyén József

Évekig eltarthat a nyomozás Sebestyén József halálának ügyében - hangsúlyozta a híradónk által megkérdezett ügyvéd. Tényi István kiemelte: a kárpátaljai magyar édesapa megölése a magyar nemzet arculcsapása, ami nem maradhat következmények nélkül.

  • Évekig eltarthat a nyomozás Sebestyén József halálának ügyében + videó

Ukrán toborzótisztek kínozták, majd erőszakkal sorozták be azt a kárpátaljai magyar édesapát, aki kényszersorozás áldozata lett. Sebestyén József csak térdelni tudott a fájdalomtól. A toborzótisztek Beregszászon először betuszkolták egy mikrobuszba, majd az erdőbe vitték és vasrudakkal agyba-főbe verték.

A férfi a mentőknek magyarázta el, hogy fájdalmai vannak, ennek ellenére azt várják el tőle, hogy egyedül szálljon be a járműbe. Sebestyén Józsefet ezt követően a pszichiátriára szállították, ahol nem sokkal később belehalt a sérülésekbe.

Egy magát ápolónak kiadó férfi az Euronews-nak azt állította: nem voltak verésnyomok és sérülések Sebestyén József testén. A férfiról később kiderült: az ukrán biztonsági szolgálattal működött együtt, csakúgy mint a halotti bizonyítványt kiállító orvos.

Nem túlzás azt állítani, hogy Sebestyén Józsefnek a megalázása, megverése, és meggyilkolása a magyar nemzet arculcsapása, ez pedig az én véleményem szerint nem maradhat következmények nélkül. Itt nyilván, egyrészt erkölcsi elégtételt kell adni azzal, hogy Magyarországon is elindult egy nyomozás, de én hiszek abban, hogy a törvényeknek megfelelve, a törvények szabályai szerint, a büntetőeljárás szabályai szerint ezt az eljárást végig lehet vinni, és ha majd Ukrajnában lezárul ez a borzasztó háború, akkor előbb-utóbb felszínre kerülnek az embertelen történetek, amelyeknek a felelőseit meg kell nevezni, akár nemzetközi szinten, hogyha háborús bűncselekményről van szó, akkor pedig még inkább nemzetközi szinten meg kell büntetni – nyilatkozta Tényi István ügyvéd.

Von der Leyen is elkíséri Zelenszkijt Washingtonba

Az Európai Bizottság elnöke is elkíséri Volodimir Zelenszkijt Washingtonba. Ursula von der Leyen közösségi oldalán jelentette be, hogy ma délután Brüsszelben fogadja az ukrán elnököt és közösen vesznek részt a "hajlandók koalíciójának" videokonferenciáján.

Szijjártó Péter telefonon beszélt Szergej Lavrovval

 Az amerikai külügyminiszter-helyettes után, tegnap este Szergej Lavrov orosz kollégámmal is - aki személyesen volt jelen az alaszkai csúcstalálkozón - váltottam pár szót telefonon - írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán vasárnap.
