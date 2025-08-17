Évekig eltarthat a nyomozás Sebestyén József halálának ügyében + videó

Megosztás itt:

Ukrán toborzótisztek kínozták, majd erőszakkal sorozták be azt a kárpátaljai magyar édesapát, aki kényszersorozás áldozata lett. Sebestyén József csak térdelni tudott a fájdalomtól. A toborzótisztek Beregszászon először betuszkolták egy mikrobuszba, majd az erdőbe vitték és vasrudakkal agyba-főbe verték.

A férfi a mentőknek magyarázta el, hogy fájdalmai vannak, ennek ellenére azt várják el tőle, hogy egyedül szálljon be a járműbe. Sebestyén Józsefet ezt követően a pszichiátriára szállították, ahol nem sokkal később belehalt a sérülésekbe.

Egy magát ápolónak kiadó férfi az Euronews-nak azt állította: nem voltak verésnyomok és sérülések Sebestyén József testén. A férfiról később kiderült: az ukrán biztonsági szolgálattal működött együtt, csakúgy mint a halotti bizonyítványt kiállító orvos.