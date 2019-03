Évek óta először nem téma a migráció az EU csúcson

Évek óta az első olyan európai uniós csúcstalálkozót tartják Brüsszelben, amelynek hivatalosan nem témája a bevándorlás.

Kiszivárogtatott információk szerint azonban az állam-és kormányfők szót ejtenek a migrációs válságról is. A tanácskozáson Magyarországot Orbán Viktor miniszterelnök képviseli.

A kétnapos ülés csütörtöki napján a brit EU-tagság, vagyis a Brexit volt a tárgyalások középpontjában. A szigetország miniszterelnöke úgy érkezett a belga fővárosba, hogy a kilépés időpontjának elhalasztását kéri.

Hosszas egyeztetést követően az Európai Tanács zárónyilatkozatot fogadott el. Ebben a március 29-e helyett május 22-ét jelölte meg a királyság Közösségből való kiválásának időpontjaként.

A 28 tagállam vezetője, valamint a Bizottság és Tanács elnöke abban is megállapodott, ha a londoni parlament alsóháza jövő héten harmadszor is elutasítja a dokumentumot, abban az esetben Nagy-Britannia április 12-ig továbbra is az Európai Unió tagja marad, de a szigetországnak jeleznie kell jövőbeni szándékait.

Az este meghozott határozat világosan megmutatja, milyen lehetőségek állnak előttünk. A jövő héten a törvényhozás alsó kamarájának komoly döntést kell hoznia. Ugyanakkor úgy vélem, hogy helytelen lépés lenne a kiválás április 12-ét meghaladó meghosszabbítása. A brit választók akaratának érvényesülnie kell, országunk pedig ki fog lépni a Közösségből – nyilatkozta a brit kormányfő.

Az Európai Tanács elnöke azt mondta, a javaslatról egyhangúlag egyeztek meg a 27-ek vezetői, és a tervezetet Theresa May is elfogadta.

Az Egyesült Királyság kormánya választhat. Dönthet a paktum elfogadása és elutasítása mellett. Határozhat az időpont kitolásáról, de vissza is vonhatja az 50. cikkely aktiválását, ami a kiválási folyamatot elindította. Utóbbi esetben természetesen a hosszabbítás lehetősége nem áll fenn – hangsúlyozta Donald Tusk. Jean-Claude Juncker bizottsági elnök szerint a Közösség mindent megtett, hogy segítse Londont.

Szakértők szerint a csütörtöki paktum azt jelenti, hogy a szigetországnak április 12-éig van ideje eldönteni, hogy részt vesz-e a május EP-választáson. Ebben az esetben még későbbi időpontig kitolhatják a türelmi idő végső időpontját. A mai ülésen az állam-és kormányfők a külkapcsolatok megerősítésének és a gazdasági kérdések témakörét veszik napirendre.