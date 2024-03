Európai Tanács elnöke: Hadigazdaságra kell átállnia Európának

Megosztás itt:

„Semmit sem szabad kizárni” – mondta alig egy hónapja Emmanuel Macron Párizsban arról, hogy NATO-csapatokat küldhetnek Ukrajnába. Magyarország mellett a NATO és számos ország közölte: nem küld katonákat Ukrajnába, mert azzal belesodródnának a háborúba. Az elmúlt egy hónapban azonban egyre többen sorakoztak fel a francia elnök háborúpárti ötlete mögött.

A finn külügyminiszter és a cseh elnök sem zárná ki nyugati csapatok Ukrajnába küldését. A lengyel külügyminiszter pedig azt mondta: a nyugati katonák már ott vannak Ukrajnában. A lett elnök nyíltan beszél Oroszország elpusztításáról. Az észt miniszterelnök szerint pedig folytatni kell a háborút Moszkva kimerüléséig. Donald Tusk lengyel miniszterelnök pedig azt mondta: a béke ideje lejárt Európában, háború előtti időket élünk.

Európa vezetői közben az uniós csúcsra készülnek, ahol Ukrajna támogatása és a fegyverkezés lesz a fő téma. Több tagállam szeretné elérni, hogy az Európai Befektetési Bank mostantól a fegyvervásárlásokra is adhasson hitelt. Vita várható a befagyasztott orosz vagyon profitjáról is, ugyanis Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt javasolja: ebből is lehessen Ukrajnát támogatni és fegyverkezni.

Át kell állítani Európát a hadigazdaságra és fel kell készíteni a háborúra – ezt írta az Európai Tanács elnöke. Charles Michel szerint fegyverkezni kell, mert nem számíthatunk másokra, és Európa nem függhet az Egyesült Államok választási eredményeitől. Julius Caesart idézve úgy fogalmazott: ha békét akarunk, készüljünk a háborúra.

Charles Michel szavai egybevágnak Ursula von der Leyen februári kijelentésével, amikor a bizottsági elnök szintén arról beszélt: Európának fel kell készülnie a háborúra.

Fotó: AFP