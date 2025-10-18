Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 18. Szombat Lukács napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 07:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Európai Bizottság: Vlagyimir Putyin beléphet az Európai Unió területére

2025. október 18., szombat 06:26 | Világgazdaság
Vlagyimir Putyin elfogatóparancs Nemzetközi Büntetőbíróság Eu-szankció

Az EU-s szankciók nem tiltják közvetlenül Vlagyimir Putyin orosz elnök beutazását, de a légiforgalmi korlátozások nehezíthetik az utazást. A Nemzetközi Büntetőbíróságnak (ICC) Putyin elleni elfogatóparancsa gondok okozhat, de az elfogatóparancs végrehajtása erősen függ az egyes államok jogrendjétől és politikai akaratától.

  • Európai Bizottság: Vlagyimir Putyin beléphet az Európai Unió területére

teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

Vlagyimir Putyin beléphet az Európai Unió területére: az Európai Bizottság megerősítette, hogy a jelenlegi szankciók között vagyonbefagyasztás szerepel Putyinnal szemben, de nincs közvetlen utazási tilalom rá nézve. Ugyanakkor gyakorlati akadály, hogy az EU légterét lezárták az orosz repülőgépek előtt, így repüléséhez engedélyeket kell kérni és diplomáciai egyeztetéseket szükséges folytatni.

Ezek az engedélyek tagállami szinten adhatók ki egyedi esetekre. Egy másik probléma, hogy az orosz vezető ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) 2023-ban adott ki elfogatóparancsot, ugyanis azzal vádolja az orosz hadsereget, hogy háborús bűncselekményeket követett el Ukrajnában, amiért Putyin közvetlen és személyes felelősséggel tartozik. 

Moszkva tagadta a felvetést, de Putyinnak kockázatot jelentene, ha olyan országon keresztül utazna, amely aláírta az ICC egyezményét. Az elfogatóparancs végrehajtása azonban erősen függ az egyes államok jogrendjétől és politikai akaratától, mert gyakran élnek a diplomáciai mentességre hivatkozással. 

Az orosz elnök emiatt kihagyta a tavalyi dél-afrikai BRICS-csúcsot, bár Mongóliában, a szintén ICC-tagállamban nem érte bántódás.. Ugyanakkor az nem világos, hogy egy ország a levegőben megpróbálhatná-e érvényesíteni az elfogatóparancsot, ha egyáltalán átengedi-e az orosz delegációt. Magyarország jelezte: kész arra, hogy a szükséges engedélyeket megadja, így Putyin biztonságosan be- és kiléphet az országból.

Az is kérdéses, hogy végül milyen útvonalon jut Putyin Budapestre. Az egyik lehetséges megoldás, hogy az orosz elnök Oroszországból Fehéroroszországon át Lengyelországon és Szlovákián keresztül érkezne Magyarországra, de ez problémás lehet a fagyos lengyel–orosz kapcsolatok miatt

Valószínűbb útvonal, hogy az orosz elnök gépe a Fekete-tengeren át Bulgárián, esetleg Görögországon és Szerbián keresztül érkezne Magyarországra. A szerb légtér használata valóban adja magát, sokkalta gördülékenyebb lehet, mint például a lengyelé.

Fotó: Shutterstock

További híreink

Kapu Tibor egyetlen dologgal nem számolt, de megtörtént

Robert Fico üzent a budapesti békecsúcs kapcsán

6 csillagjegy, akinek mindent elsöprő változást hoz a november

Hatvan éve alakult ki a legendás együttes klasszikus felállása, a kerek évforulóra CD-t adnak ki

A rangadó előtt derült ki, a Fradi edzője az íreket választja

A szurkolók is örülhetnek, Szoboszlai Dominik végre megkapta, ami jár neki

Útmutató a politikai öngyilkossághoz: ellenzéki kiadás

Itt a lista, ezekbe a falvakba megy először a Lidl mozgóboltja

Fontos dolgot jelentett be Orbán Viktor a budapesti békecsúcs ügyében

További híreink

Fontos dolgot jelentett be Orbán Viktor a budapesti békecsúcs ügyében

Vezércikk – Donald Trump rendkívüli bejelentése: Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal + videó

Zelenszkij sürgős kérést intézett a NATO-tagállamokhoz és külön üzent Magyarországra is

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Továbbra is zavarodottság jellemzi az Európa Unió vezetőit a budapesti békecsúccsal kapcsolatban + videó
2
Robert Fico üzent a budapesti békecsúcs kapcsán
3
Vezércikk – Donald Trump rendkívüli bejelentése: Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal + videó
4
Fontos dolgot jelentett be Orbán Viktor a budapesti békecsúcs ügyében
5
Magyar Péter szerint miatta találkozik Donald Trump és Vlagyimir Putyin Budapesten + videó
6
El akarja kobozni az üresen álló ingatlanokat Ilaria Salis pártja a lakhatási helyzet megoldása érdekében + videó
7
Útmutató a politikai öngyilkossághoz: ellenzéki kiadás
8
Putyin azonnal megtette az első lépéseket készülve a budapesti békecsúcsra
9
Monitor – Orbán Viktor: Három éve érvelünk a tárgyalások, a diplomácia és a béke mellett + videó
10
Trump kampányfőnöke szerint Budapest az egyetlen logikus helyszín + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!