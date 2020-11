Európai Bizottság: A járvány súlyos hatást gyakorol a gyermekekre is

4512 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 161 461 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 92 beteg, így az elhunytak száma 3472 főre emelkedett, 36 345-en már meggyógyultak. Pénteken veszi kezdetét az országos rendszeres koronavírus-tesztelés, elsőként a szociális intézményekben - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Mintegy 12 millió adag koronavírus elleni oltóanyagot kötött le Magyarország, ez több mint 36 milliárd forintba kerül majd - közölte Gulyás Gergely. Folyamatosan vizsgálják a védelmi intézkedések hatékonyságát, és azt, hogy szükség van-e további korlátozásokra - mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. Megérkezett az Oroszországban gyártott oltóanyag mintája Budapestre, a magyar szakemberek elkezdhetik a vakcina tanulmányozását - jelentette be közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A legsötétebb Demszy-Hagyó korszak köszöntött be újra - így reagált a fővárosi Fidesz arra, hogy Tüttő Kata főpolgármester-helyettes egykori milliárdos élettársához köthető cég nyerte a BKV pályázatát. Kifogások helyett Budapest problémáinak megoldására kellene törekednie Karácsony Gergelynek a fővárosiak többsége szerint - derült ki a Magyar Nemzet által ismertetett közvélemény-kutatásból. A napilap azt írja: a budapestieknek nem tetszik a főpolgármester háborúja a kormánnyal, és úgy gondolják, Karácsonynak inkább el kellene fogadnia a kabinet segítségét. Erősödnek a magyar vállalkozások beruházási igényei, ezért a kormány 40 milliárdról 80 milliárd forintra emeli a Nagyvállalati Beruházási Támogatási program idei keretét - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter. Az országban működő német vállalkozások szerint 2021 már a gazdasági növekedés éve lehet Magyarországon - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. A rendszerváltozás óta nem volt Magyarországon olyan fásítási kezdeményezés, ami annyi települést mozgatott volna meg, mint az Agrárminisztérium Településfásítási programja - mondta Nagy István agrárminiszter. Ok-okozati összefüggés van az illegális migráció és az Európában egyre terjedő terrorfenyegetettség, valamint a vallási szélsőségességen alapuló erőszak között - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán. Ismét hazánkat és Orbán Viktort gyalázza Soros György. Az amerikai dollármilliárdos ezúttal a Magyarország és Lengyelország elleni fellépésre buzdította az uniós vezetőket a költségvetési vétó miatt. A tőzsdespekuláns rágalmaira válaszul Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter leszögezte: a magyar kormány nem fogad el semmilyen kioktatást az emberek millióit tönkretevő Soros Györgytől. Pénzügyi zsarolást és politikai büntetést alkalmaznak az európai uniós intézmények a „Soros-terv” hatására - közölte Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár a Twitter-oldalán. A koronavírus-járvány elleni küzdelem és a helyreállítási alap, valamint a költségvetési terv a fő témája az uniós kormány- illetve államfők mai csúcstalálkozójának. Kiállt az európai uniós tagság mellett, de elutasította az EU-tagországok jogállamisági helyzetének „önkényes értékelését” Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében. A vétójog alkalmazásának „félre tételét” és a kompromisszumkeresést szorgalmazta Luigi Di Maio olasz külügyminiszter az európai uniós támogatások kiutalásának jogállami feltételekhez kapcsolása körüli vitáról szólva. Több mint 56,2 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,3 millió, a gyógyultaké pedig 36,1 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Robbanásszerűen megnőtt a koronavírus okozta halálesetek száma az osztrák idősotthonokban és ápolási intézményekben a járvány jelenleg zajló második hullámában. Romániában a Covid-kórházakban önkéntes munkát vállaló orvostanhallgatók bátorításáról, illetve a távgyógyászat jogalapjának megteremtéséről fogadott el sürgősségi rendeleteket a kormány. Bár továbbra is súlyos, de javuló tendenciát mutat a koronavírusjárvány-helyzet Csehországban. Minden jel arra utal, hogy nem erősödik tovább, hanem már tetőzik a koronavírus-járvány második hulláma Németországban - mondta a Robert Koch országos közegészségügyi intézet vezetője. Oroszországban meghaladta a kétmilliót a járvány kezdete óta diagnosztizált fertőzések száma, az egy nap alatt több mint 23 ezer új esetet regisztráltak. Ukrajnában több mint 13 ezer új fertőzöttet és csaknem 260 elhunytat jegyeztek fel egy nap alatt. Május óta a legmagasabbra emelkedett az Egyesült Államokban a koronavírus okozta halálesetek napi száma, miközben a járvány országszerte erősödik, túlfeszítve az egészségügyi rendszer kapacitásait. A koronavírus-járvány miatt ismét bezárják az állami iskolákat New Yorkban - jelentette be az amerikai metropolisz polgármestere, Bill de Blasio. Tizenöt százalékkal, 150 millióval nőtt a mélyszegénységben élő - oktatáshoz, megfelelő táplálékhoz, egészségügyi ellátáshoz vagy ivóvízhez hozzá nem férő - gyerekek száma a koronavírus-járvány miatt - állapította meg az ENSZ Gyermekalapja. Az ausztrál hadsereg nyilvánosságra hozta, hogy különleges erőinek több katonája 39 törvénytelen gyilkosságot követett el Afganisztánban. Egy rendőr súlyosan megsérült, és több embert őrizetbe vettek Varsóban az abortuszszabályozást érintő alkotmánybírósági ítélet ellen tartott tüntetésen. Két csoport is csónakkal lépte át a magyar-szerb határt illegálisan Szegednél, a Tiszán csütörtökre virradóra - közölte a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság. Harminc migránst és egy embercsempészt fogtak el a várpalotai rendőrök a 8-as számú főúton. Egy nap alatt 289 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a kijárási tilalom megsértése miatt, de a szankciók száma folyamatosan csökken, egyre többen tartják be a szabályokat - közölte Kiss Róbert alezredes. Kórházba szállították koronavírusos megbetegedés miatt Böjte Csaba szerzetest. Az influenza-figyelő szolgálatban részt vevő orvosok jelentései szerint november 9-15. között az országban 9 700-an fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel - közölte heti jelentésében a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Északkeleten kissé javult, több helyen - köztük Budapesten - viszont romlott a levegőminőség a magas szállópor-tartalom miatt. Az 57 kilogrammos Karakas Hedvig aranyérmet szerzett a prágai cselgáncs Európa-bajnokságon. A magyar labdarúgó-válogatott megnyerte csoportját a Nemzetek Ligája B divízióban, és feljutott az élvonalba, mivel az utolsó, hatodik fordulóban 2:-0-s győzelmet aratott a török csapat felett a Puskás Arénában. A szurkolók Szoboszlai Dominik Európa-bajnoki kijutást érő gólját választották meg a legszebbnek a múlt csütörtöki labdarúgó pótselejtezőn esett találatok közül. A magyar válogatott alapemberének számító Kóger Dániel a Ferencváros jégkorongcsapatához szerződik.