Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 10. Vasárnap Lőrinc napja
Jelenleg a TV-ben:

Globál

Következik:

Front 09:10

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Európában tovább nőttek az aggályok az iszlám női ruhaviselet miatt

2025. augusztus 10., vasárnap 06:48 | Magyar Nemzet

A muszlim nők hagyományos ruházatának egyre több európai országban bevezetett szabályozása rámutat arra, hogy a burkaviselés ügye mára túllépett a vallási öltözet kérdésén, az a modern állami identitás és társadalmi normák ütközőpontjává vált.

  • Európában tovább nőttek az aggályok az iszlám női ruhaviselet miatt

teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

Korábban sok európai ország – különösen migrációpártiak – a befogadásra és toleranciára helyezte a hangsúlyt. Azonban az arcfedő öltözékek egyre élesebb társadalmi–politikai témává váltak.

Az ellentmondások nőttek:

  • A biztonsági aggályok (azonosítás, közbizalom) sok országban komoly érvet szolgáltattak, például Ausztria ezt a terrorellenes intézkedések részeként kommunikálta.
  • Más országok (például Franciaország) a szekularizmus elvét hozták előtérbe – a vallási szimbólumok közterületi jelenléte ellentétes az állami semlegességgel.
  • Társadalmi kohézió érdekében is indokolták: a teljes arcfedés megnehezíti a közterületeken való interakciót, bizalmatlanságérzetet kelthet olyan társadalmakban, ahol ez idegen.
  • Feminista és egyenlőségi szempontból szintén indokolták: egyesek szerint ezek a ruhadarabok a női elnyomás szimbólumai, és a tilalmak elősegíthetik a nemek közötti egyenlőséget.

Franciaország

Az első európai országként 2011-ben általános tiltást léptetett életbe a teljes arcot elfedő öltözetekre nyilvános helyeken – az elnök akkor kijelentette, hogy „nem látják szívesen Franciaországban”. A szabály megszegése 150 eurós bírságot von maga után, míg aki arra kényszerít egy nőt, hogy eltakarja az arcát, akár 30 000 euróra is büntethető.

Belgium

2011-től Belgiumban is betiltották a burkát és a nikábot nyilvános helyeken. Az Emberi Jogok Európai Bírósága 2017-ben megerősítette e tilalom jogszerűségét.

Ausztria

2017-ben bevezették a teljes arcot takaró öltözetek tiltását nyilvános helyeken, 150 eurós bírság kíséretében.

Dánia

2018-ban lépett életbe a tiltás, amely akár 1000 dán koronás bírságot ír elő, amely visszaesőknél akár 10 000 koronára is emelkedhet. 

Hollandia

2016-ben törvényt fogadtak el: tiltott az arcot eltakaró ruházat használata iskolákban, kórházakban, tömegközlekedésen és közhivatalokban. Közterületen azonban megengedték, bár igazoltatáskor levetethetik, a közlekedési szolgáltatók például pedig az alkalmazás gyakorlatban való nehézségére hivatkozva nem alkalmazták a tilalmat.

Svájc

2021-ben népszavazáson szoros eredménnyel (51,2–52 százalék) elfogadták az arc eltakarásának tiltását nyilvános helyeken, a javaslatot egy jobboldali párt terjesztette elő. 2024. novemberben a kormány bejelentette, hogy 2025. január 1-jén lép életbe az országos burkatilalom, 1000 svájci frankig terjedő bírsággal. Kivételt képeznek a diplomáciai létesítmények, egészségügyi intézmények, repülőterek, vallási események, művészeti alkalmakkor és időjárási vagy biztonsági indokból történő eltakarás. 

Fotó: Shutterstock

További híreink

Fedezze fel az ősi barlang titkait – tökéletes program, akár gyerekekkel is!

Megint megjelent a medve a borsodi településnél

„Úgy döntöttünk már pár hete, hogy szétmegyünk” – válik a magyar énekesnő

Nagyon furcsa tizenegyesek a tartalékos Fradi nyíregyházi bajnokiján + videó

Te milyen gyakran öntözöd a fügefád? Tuti, hogy eddig rosszul csináltad!

Angela Merkel könyörtelen kritikát kapott

Felfoghatatlan tragédia: férjével együtt hunyt el autóbalesetben a 30 éves Szigeti Barbara Júlia mentős

Ezekkel a pilótákkal vágnak neki a 2026-os évnek a Forma-1-es csapatok

Magyar Péter elnémíttatta a Fidesz képviselőjét Kecskeméten + videó

További híreink

Magyar Péter elnémíttatta a Fidesz képviselőjét Kecskeméten + videó

Ezért tűnik el a Zagyva vize

Sokkoló merénylet a miniszterelnök ellen! - őrizetben a tettes, döbbenetes tervre derült fény

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Felfoghatatlan tragédia: férjével együtt hunyt el autóbalesetben a 30 éves Szigeti Barbara Júlia mentős
2
Az európai hatalmak és Ukrajna az amerikai-orosz tűzszüneti tervre egy ellenjavaslattal válaszoltak
3
Takács Péter: Az EESZT újra zavartalanul működik, az e-receptek kiváltásának nincs akadálya
4
Magyar Péter elnémíttatta a Fidesz képviselőjét Kecskeméten + videó
5
Megint hatalmas balhé borzolja a kedélyeket Szolnokon
6
Dopeman: Magyar Péter követői „izomtiborrá” szívták magukat + videó
7
A Palesztin Hatóság figyelmeztetése
8
Európában tovább nőttek az aggályok az iszlám női ruhaviselet miatt
9
Nógrádi György: Oroszországgal a világ ügyeit, Ukrajnával a kétoldalú kapcsolatokat lehet megtárgyalni + videó
10
Pogány Induló továbbra is sz@rik az új törvényekre: ismét a drogfogyasztásra buzdította a fiatalokat + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

A Palesztin Hatóság figyelmeztetése

A Palesztin Hatóság figyelmeztetése

 Tovább súlyosbítja a válságot a Gázai övezetben Izrael azzal, ha teljesen elfoglalja a területet, és ez a lépés veszélyt jelentene a regionális stabilitásra is - figyelmeztetett szombaton a Palesztin Hatóság.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!