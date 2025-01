Európában Spanyolországba érkezik a legtöbb migráns + videó

Megosztás itt:

"Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség a Frontex legutóbbi jelentése szerint Spanyolországon keresztül érkezik a legtöbb illegális bevándorló Európába. És azon belül is a Kanári-szigetek számít a legkritikusabb belépési pontnak, ahol tavaly minden eddigi illegális migrációs rekord megdőlt miután majdnem 47 ezer embert húztak partra.

A jelentés szerint a Kanári-szigetekre vezető útvonal úgy vált tavaly a legaktívabbá Európában, hogy közben a közösség területén általánosságban számolva 38 százalékkal csökkent az illegális határátlépések száma, elérve 2021 óta a legalacsonyabb szintet.

A Kanári-szigetek kormánya épp a minap szólította fel az Európai Bizottságot arra, hogy idén biztosítson nekik több támogatást azért, hogy szembe tudjanak nézni ezzel a krízishelyzettel, viszont a Frontex szerint hiába minden segítség, mivel Spanyolország esetében kulcsfontosságú nemzetközi együttműködések ütköznek akadályokba. A jelentésből például kiderül, hogy a szigetekre Mauritániából és Szenegálból érkezik a legtöbb bevándorló, de ennek a két országnak a kormánya nem engedi meg, hogy az uniós határvédelmi ügynökség kollégái ott legyenek a területükön és segítsenek megoldani egyebek mellett az embercsempész maffiákkal kapcsolatos problémákat.

Így már nemcsak a kanári-szigeteki kormány, hanem az EU is azzal számol, hogy idén a szigetvilág befogadóközpontjai megint óriási kihívásokkal fognak szembesülni, mivel a tavalyinál is több illegális bevándorló érkezhet hozzájuk, és ennek részben az az oka, hogy már az ázsiai állampolgárok is a szigetvilágot veszik célba, mivel más útvonalakon már nem tudnak bejutni Európába."