Európában már korábban jelen lehetett a vírus

A koronavírus-járvány elleni sikeres magyarországi védekezés több tízezer ember életét mentette meg, ami nagy teljesítmény - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban. A kormányfő hangsúlyozta: ha a jelek a járvány második hullámára utalnak, akkor a kormány nem fog habozni, hogy a szükséges jogi és gazdasági lépéseket újra megtegye. Két hónap után először nincs halálos áldozata a koronavírusnak hazánkban. Mindössze 2 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4081 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Sikeresek a vérplazmás kezelések a László-kórházban - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Magyarország helytállt a koronavírus-járvány jelentette próbatételben, a kormány által időben meghozott komplex intézkedésekre a lakosság jól reagált - mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. A Soros-szervezetek és a Soros-hálózat átláthatóságára minden korábbinál nagyobb szükség van - jelentette ki a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István kiemelte: Soros György dollármilliárdokat mozgat meg azért, hogy az általa pénzelt szervezetek segítségével keresztül vigye a Soros-tervet. Magyarország csak akkor lehet erős, ha meg tudja védeni a magyar emberek munkahelyeit - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter emlékeztetett: az elmúlt időszakban 806 vállalat több mint 30 iparágból nyújtott be pályázatot beruházástámogatásra, vállalva a náluk lévő több mint 140 ezer munkahely megtartását. A kormány 180 nappal meghosszabbította a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, vagy annak megszűnését követően 15 napon belül lejáró okmányok érvényességét - közölte a Miniszterelnökség. Eddig mintegy 6900-an jelentkeztek online nyelvvizsgára, közülük több mint 4200-an már túl is vannak rajta, ráadásul csaknem 3100-an sikerrel - közölte Schanda Tamás, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára. Csaknem 80 ezer gyermek vehet részt idén a napközis Erzsébet-táborokban – közölte Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Első világháborús emlékművé nyilvánítaná a budapesti XII. kerületi önkormányzat az Istenhegyi és a Böszörményi út sarkán lévő turulszobrot, amelyet a második világháború polgári és katonai áldozatainak emlékére állítottak 2005 októberében - Magyar Nemzet. Jövő héten létrejöhet a megállapodás az Európai Bizottsággal az állami beruházásösztönzés uniós korlátozásának feloldásáról - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Erős, családokra és szuverén nemzetekre épülő, sokszínű Európára van szükség - mondta Varga Judit igazságügyi miniszter. Nő azoknak az országoknak a száma, amelyek elutasítják az illegális migránsok kötelező betelepítési kvótáját, és ezt az Európai Unió vezetői jól érzékelik - jelentette ki Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. A visegrádi négyek egyetértettek abban, hogy szoros, stratégiai jellegű együttműködésre van szükség Törökországgal - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Románia elnöke szándékosan árt a magyar-román együttműködésnek, amikor megakadályozza egy új határátkelőhely létesítését a két ország között - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Románia elutasítja, elfogadhatatlannak és nyelvezetét tekintve tiszteletlennek tartja a bírálatokat, amelyeket Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fogalmazott meg Klaus Iohannis román elnökkel szemben – közölte a román külügyminisztérium. Magyarországnak és Törökországnak is érdeke az EU-török gazdasági együttműködés fejlesztése - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Csehország önállósága elleni durva támadást jelent az EP állásfoglalása, amely egy folyamatban lévő vizsgálat vége előtt mond ítéletet a cseh miniszterelnök feltételezett összeférhetetlenségről - közölte a Fidesz-KDNP EP-képviselőcsoportja. Újabb 46 migránst vett fedélzetére a Sea-Watch német civil szervezet hajója, amelyen immár 211 menedékkérő tartózkodik. Előreléptek, de továbbra is megosztottak az EU-tagállamok vezetői a helyreállítási alapról és a keretköltségvetésről - közölte Charles Michel, az Európai Tanács elnöke. Az Európai Parlament nem fogja elfogadni a koronavírus-járványt követő gazdasági és társadalmi felépülést szolgáló helyreállítási csomagot, amennyiben az kizárólag kölcsönök formájában kívánja előteremteni a szükséges forrásokat - közölte az EP elnöke. Világszerte 8 464 739 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 453 289, a gyógyultaké pedig 4 142 540 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. A koronavírus-pandémia egyre gyorsabban terjed a világban - figyelmeztetett Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója. Továbbra is gyorsuló ütemben terjed a koronavírus-fertőzés Ukrajnában, ismét rekordot döntött az újonnan regisztrált betegek száma. Horvátországban nőtt ugyan az új koronavírussal fertőzöttek napi száma, a kormány mégsem tervezi a szigorítások visszaállítását - közölte a válságstáb. Montenegró a fertőzöttek számának növekedése miatt lezárta Boszniával közös határát. Kéthetes otthoni karanténra köteleztek több ezer embert a németországi Észak-Rajna-Vesztfália tartományban a koronavírus terjedésének megállítására, miután járványgóc alakult ki egy húsfeldolgozó üzemben. Franciaországban továbbra is visszavonulóban van a koronavírus-járvány, de a fertőzésképességet mutató reprodukciós ráta három régióban a veszélyesnek tartott egyes érték fölé emelkedett, miután új gócpontokat tártak fel a hatóságok. Az eddigi magasról közepes szintre csökkentette a brit kormány a koronavírus-járvány intenzitását jelző riasztási szintet. Átlépte az egymilliót az új típusú koronavírus-fertőzöttek száma Brazíliában, a halálos áldozatok száma pedig 50 ezerhez közelít. Nem manipulálja az orosz elnök amerikai hivatali kollégáját - közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Megerősítette az Egyesült Államok lehetséges legjobb államadós-besorolását a Moody's. A nemzetközi hitelminősítő indoklásában kiemelte, hogy az amerikai gazdaság és a dollár domináns világgazdasági szerepe továbbra is kikezdhetetlen. Embercsempész-hálózatot göngyölített fel a rendőrség Magyarországon. A 17 tagú banda majdnem 200 migránst segíthetett Nyugat-Európába. Fellebbezett a Prisztás-gyilkosság ügyében az egyik vádlott felmentése ellen a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség - közölte a főügyészség. Az olasz bíróság nem jogerősen 12 évre ítélte a buszvezetőt a veronai baleset miatt - jelentették olasz hírügynökségek. A Nemzeti Sport azt kezdeményezi, hogy a Benedek Tibor nevét vegye fel a 2017-es vizes világbajnokságra épített Duna Aréna. A férfiaknál a Szeged, a nőknél pedig a Ferencváros szabadkártyát kapott a kézilabda Bajnokok Ligája következő idényére. A franciaországi Amiens-ben játssza a jégkorong Kontinentális Kupa csoportkörét az Erste Ligában megosztva győztes Ferencváros.