Európába érkezett a világ legnagyobb tengerjáró hajója

Az “úszó várost” három év építkezés után először márciusban, az Egyesült

Államokban mutatták be, a nyár folyamán pedig Barcelonából indul majd többnapos

mediterrán kirándulásokra. A 18 fedélzetes hajón 2300 fős személyzet lesi a

maximum 6988 vendég kívánságait. A hajót elsősorban családoknak tervezték,

ugyanakkor mindenkinek bőséges lehetőséget kínál a kikapcsolódásra.

Május közepétől szállítja első hivatalos utasait Európából a világ jelenleg legnagyobb

tengerjáró hajója, a Royal Caribbean társaság flottájába tartozó Wonder of the Seas.

A magyarul tengerek csodájának fordított mérnöki bravúr méretével is felér a

nevéhez: több mint háromszor olyan hosszú, mint egy focipálya (362 méter), és 47

méteres magasságával másfélszer akkora, mint egy tízemeletes panelház. Bruttó

tömege 236 857 tonna. A 18 fedélzetes hajón 2300 fős személyzet lesi a maximum

6988 vendég minden kívánságát.

A gigantikus méretű hajó három éven át készült egy francia gyárban. Eredetileg úgy

tervezték, hogy Ázsiában teljesít majd szolgálatot, de végül az Egyesült Államokba

vezényelték, 2022 nyarán pedig Európában várja az utasait Barcelonából és

Rómából. A mediterrán hajóutak vendégeinek ugyan szárazföldi programokat is

kínálnak, az “úszó város” azonban akár hetekre elegendő izgalmas programot

biztosít a fedélzeten is.

A Wonder of the Seas fedélzete első ránézésre leginkább egy vízi parkhoz hasonlít,

ami nem véletlen. Számos medence, hatalmas csúszda, jacuzzi, vízi játékok és

wellness élmény várja a vendégeket. Különleges módon a fedélzeten lehetőség van

szörfözésre is. Az egyik medence mellett hatalmas mozivászon is helyet kapott, de

bárok, éttermek, élőzene és gyermekfoglalkozások is elérhetőek.

20 étterem nyitva

Az “úszó városban” természetesen nem maradnak éhesek a vendégek. Összesen 20

étterem található a fedélzeten, amelyek között az olasz, amerikai, mexikói vagy

ázsiai ízek kedvelői éppúgy megtalálhatják a fogukra valót, mint azok, akik

különleges kalandokat keresnek. Az egyik speciális étteremben például az Alice

csodaországban egy jelenetébe képzelhetjük magunkat, miközben a molekuláris

gasztronómiába kóstolhatunk bele. De ha kedvünk tartja, egy klasszikus

hamburgerezőbe vagy pizzériába is ellátogathatunk.

Imádják a magyarok

Bejelentése után hatalmas lett az érdeklődés a világ legnagyobb tengerjáró hajója

után. Mint kiderült, számos magyar vendéget is köszönthetnek majd a fedélzeten.