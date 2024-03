Európa szerte tüntetnek a gazdák + videó

Megosztás itt:

A gazdák hetek óta tüntetnek Európa-szerte. Elsősorban az alacsony felvásárlási árak miatt tiltakoznak, de elutasítják a szigorú uniós zöld-megállapodást is. A napokban a cseh farmerek is az utcára vonultak. Ők is tiltakoznak egy uniós zöldpolitikai intézkedések, és a dömpingáron kínált ukrán gabona ellen. A gazdák a prágai kormányiroda elé több tonna trágyát szórtak ki. A rendőrök egy tiltakozót letartóztattak. A cseh mezőgazdasági miniszter kijelentette, a kormány nem enged a nyomásnak.

Lengyelországban a tüntetők gumiabroncsokat égettek és fáklyákat gyújtottak a miniszterelnök warsói hivatala előtt. A tiltakozóakció végül ismét erőszakba torkollt. A tüntetéssorozat kényes helyzetbe hozta a frissen alakult Tusk-kormány a közelgő helyi-és európai választások miatt. A lengyel vezetés ugyanis bár igyekszik kezelni a termelők aggodalmait, az Ukrajnának nyújtott támogatást sem akarja csökkenteni.