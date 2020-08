Európa-szerte növekszik a fertőzöttek száma

292 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 5961 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 614 fő, 3759-en pedig már meggyógyultak. Az iskolákban a tanévkezdés hagyományos módon indulhat „azzal a többlettel, hogy a járványügyi eljárásokat nagyon komolyan kell venni" - hangsúlyozta az emberi erőforrások minisztere a Kossuth rádióban. Az új regisztrált fertőzöttek többsége buliban, esküvőn vagy valamilyen zárt térben tartott rendezvényen kapta el a koronavírust - mondta a Hír Tv híradójának a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának főorvosa. Szlávik János arra kérte a fiatalokat: amennyiben zárt térben szórakoznak, ügyeljenek a távolságtartásra és a maszkviselésre, ugyanis ilyen környezetben fokozottan ki vannak téve a vírusfertőzésnek. Továbbra is elintézhető lesz telefonon a gyógyszerfelírás - jelentette be közösségi oldalán az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós jogszabályváltoztatásokat kezdeményezett, hogy az orvosok és betegek biztonságának érdekében a járványhelyzetben is elérhető maradjon a telefonos gyógyszerfelírás. Már közel huszonnyolcezren aláírták azt a petíciót, amelyet Gyurcsány Ferenc fenyegetőző Facebook bejegyzése miatt indítottak. Nem engedte kivizsgálni Szekszárd egyfős balliberális többségben lévő képviselő-testülete, hogy két tagjuk miért nem adott arról igazolást, hogy nincs köztartozása. Enélkül ugyanis nem lehetnek képviselők. A gödi baloldali belharc az országos választás előképét láttatja velünk - mondta Göd volt fideszes polgármestere Informátor című műsorunknak. Markó József szerint a város működése gyakorlatilag leállt. Hangsúlyozta: vagy eleve nem működhet ilyen formájú összefogás, mert ez nem alkalmas együttműködésre, vagy működhet, ha megfelelő ember koordinálja. Nem kell pályázniuk a pedagógusoknak a bruttó 500 ezer forintos elismerésért - közölte a Klebelsberg Központ. A Magyar falu program részeként tavaly és idén mintegy 1400 óvoda újul meg az országban, ez a kistelepülések népességmegtartó ereje szempontjából döntő fontosságú - mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. A környező országokban élő magyar családok közül egyre többen választanak magyar iskolát - mondta a Rákóczi Szövetség elnöke az M1-en. Már 24,9 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 842 ezer, a gyógyultaké pedig 16,4 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Indiában világrekordot döntött az egy nap alatt beazonosított új koronavírus-fertőzöttek száma: 78 761 új esetet találtak az egészségügyi minisztérium vasárnapi bejelentése szerint. Ukrajnában ismét, sorozatban második napja döntötte meg a korábbi csúcsot az egy nap alatt regisztrált új betegek száma, megközelítve a 2500-at. Romániában egy nap alatt újabb 1365 embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést. Horvátországban továbbra sem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése, a napi új esetek száma ismét meghaladta a háromszázat. Egyelőre csökken a napi új koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában, járványügyi szakértők szerint viszont a nyaralásból hazatérők, valamint az iskolakezdés miatt szeptemberben jelentősen megugorhat a fertőzöttek száma a nyugat-balkáni országban. Megtámadta a központi római katonai kórház személyzetének tagjait és a biztonsági feladatokat ellátó katonákat három nigériai migráns, miután megtudta, hogy pozitív lett a koronavírus-tesztje - jelentette az olasz védelmi minisztérium. Franciaországban az elmúlt 24 órában több mint 5 ezer új koronavírusos esetet regisztráltak. Összesen mintegy háromszáz embert vett őrizetbe a német rendőrség Berlinben azokon a tüntetéseken, amelyeken a koronavírus miatt bevezetett korlátozó intézkedések ellen tiltakoztak. Erőszakba torkolló muszlimellenes tüntetés volt a svédországi Malmöben, a demonstrálók összecsaptak a rendőrséggel, több rendőr könnyebben megsebesült, több tüntetőt őrizetbe vettek. Mauritius szigetén egészen rendkívülinek számító módon több tízezer ember tüntetett a kormány ellen, mert elégedetlenek azzal, ahogy a kabinet a szigetországnál zátonyra futott, és a tengert súlyosan szennyező teherhajó ügyét kezeli. Megnyíltak a szavazóhelyiségek vasárnap reggel 7 órakor Montenegróban, ahol a valamivel több mint 540 ezer szavazásra jogosult állampolgár a 81 fős törvényhozás képviselőit választja meg. Hivatalosan is véget vetett Izrael bojkottjának az Egyesült Arab Emírségek uralkodója egy rendeletében, a két ország viszonyát rendező békemegállapodásnak megfelelően, amely az Egyesült Államok közbenjárásával született. A mozgás fontosságára hívta fel a figyelmet az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára Badacsonyban, ahol maga is rajthoz állt a Dűlőre Futunk elnevezésű jótékonysági futóversenyen. Mindkét vágányon közlekedhetnek a vonatok Göd és Vác, valamint Győr és Öttevény között, ahol a szombati vihar miatt fák dőltek a sínekre és felsővezetékek rongálódtak meg - közölte a Mávinform. A spanyol Jon Aberasturi Izaga nyerte a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny nyitószakaszát. Férfi kézilabda Európa-liga, selejtező, 1. forduló, visszavágó: A Gyöngyös hazai pályán 25:24-re kikapott a Butel Szkopje csapatától, de 58:46-os összesítéssel továbbjutott. Férfi vízilabda ob I: Eger - KSI SE 14:13; PVSK Mecsek Füszért - BVSC Zugló 12:12; Budapesti Honvéd SE - PannErgy-Miskolci VLC 9:10 Labdarúgó NB I: Paksi FC-Mezőkövesd Zsóry FC 1:2 Labdarúgó NB II: Vasas FC - Debreceni VSC 1:1 Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Belga Nagydíj időmérő edzését, így a futamon ő rajtolhat az élről.