Európa-szerte hatalmas károkat okoznak az áradások + videó

Van aki a vízben derékig gázolva igyekszik biztonságba jutni. Másokat kétéltű járműveken, csónakokon és tutajokon menekítenek ki a tűzoltók és katonák az elöntött területekről egy lengyel városban.

Egész Lengyelországban elképesztő károkat okoztak az áradások.

A szomszédos Szlovákiában is várakat, stadionokat és sétányokat lepett el a víz, miután az éjszaka folyamán hatalmas árhullám sújtotta a keleti régiókat.

Ausztriában és Németországban sem sokkal jobb a helyzet. Az egyik legnehezebb helyzetben mégis az olasz Emilia Romagna lakói vannak. A régiót az elmúlt években nem először érte utol ekkora árvíz.

A múltkori árvíz után elgondolkodtam: „Mit tegyek?”. Nem tudtam eldönteni, hogy otthon maradjak-e vagy sem. Aztán sajnos az időjárási riasztás miatt ki kellett üríteni a garázsokat és a pincéket. Így aztán úgy éreztem, hogy ez a legmegfelelőbb

– mondta egy helyi lakos.

A volt rendőrparancsnok is csatlakozott a mentőkhöz, hogy segítsen koordinálni a műveleteket.

Az emberek már teljesen elcsüggedtek, sokat lelkileg is meggyötört a helyzet. Néhányan újjáépítették az otthonukat a korábbi árvizek után, még új bútorokat is vásároltak, és most harmadszorra találják magukat ebben az állapotban – magyarázta a rendőr.

Az Európát sújtó áradásokhoz többek között a forró nyár is hozzájárult – állítják a szakemberek.

A Földközi-tenger melegebb az átlagosnál, ami azt jelenti, hogy több nedvesség áll rendelkezésre, és a légkör ennek következtében jelentősen felmelegedett, vagyis egyre több vizet tud magába szívni. És természetesen egy bizonyos ponton ennek a sok víznek le kell jönnie

– magyarázta a német meteorológiai szolgálat szakértője.

A mostani az elmúlt két évtized legsúlyosabb árvízhelyzetének számít Közép-Európában. Az Európai Unió anyagi és technikai segítséget is ígért a legsúlyosabban érintett tagállamoknak.