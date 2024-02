Európa-szerte gazdatüntetések zajlanak + videó

Európa-déli részén is folytatódnak a demonstrációk. Az olasz gazdák Milánó belvárosába tartanak, hogy nyomást gyakoroljanak a kormányra. Ők is a környezetvédelmi szabályok enyhítését, és az ukrán gabonadömping megállítását követelik.

A szomszédos Franciaországban hetek óta elzárják az utakat a francia gazdák. Így próbáltak érvényt szerezni követeléseiknek. Több kérdésben már sikerült is eredményt elérniük. Csütörtökön bizonyos, a gazdák szerint teljesen ésszerűtlen - környezetvédelmi szigorítás feloldását, és adócsökkentést is bejelentett a miniszterelnök. Úgy tudni, a gazdák hamarosan hajlandók lesznek levonulni az utakról.

