Európa-szerte folytatódtak a gazdatüntetések + videó

A kormány megszorító intézkedései ellen tiltakozók a hét elején ismét lezárták a Párizsba és más nagyvárosokba bevezető főbb útvonalak egy részét. Válaszul a kormány 15 ezer rendfenntartót mozgósított, hogy elejét vegyék bármiféle rendbontásnak az egyre fokozódó feszültségben.

"Tavaly júliusban vettem át a családi vállalkozást. Hitelt kellett fel vennem, de olyan mértékben nem fizetnek meg bennünket, hogy esélyem sincs arra, hogy a munkámból megéljek. És akkor a törlesztésről még nem is beszéltem. Elhatároztuk, hogy kitartunk, és a végsőkig küzdünk" – panaszkodott egy gazda.

A kabinet azt kérte a tüntetőktől, hogy maradjanak a városokon kívül. A kisebb településekre ez azonban nem vonatkozik. Erről tanúskodnak azok a képsorok is, amelyeken az látszik, hogy egy rendőrőrs bejáratát árasztották el trágyával és földdel a dühös demonstrálók.

Németországban egyre határozottabban mennek szembe a gazdák a baloldali kormány megszorító intézkedéseivel, amelyekkel a kabinet az Ukrajnának küldött eurómilliárdokat akarja pótolni a költségvetésben. A termelőkhöz egyre több ágazat munkavállalói csatlakoznak.

Nemet kell mondani az adóemelésekre, és meg kell akadályozni, hogy újabb járulékokat vezessenek be. Az a kevés pénz, ami nálunk marad, még azt is elvenné a kormány. Olyan költségvetésre van szükség, amely számba vesz bennünket is, de nekem úgy tűnik minden másra elment a pénz – mondta egy fiatalember.

Lengyelországban szintén tüntetnek a gazdák és a fuvarozók. A probléma ugyanaz. A baloldali Tusk-kormány megszorításait nem hajlandóak lenyelni az agráriumban dolgozók. Sőt a németek mellett a lengyelek is egyre többször azt kifogásolják, hogy míg Ukrajnára van pénz, addig az ország gondjaival nem törődik a politikai vezetés.

A gazdatüntetések egész Európán végigsöpörnek. Romániában szintén hetek óta folyamatosak a demonstrációk. A szakszervezetek felszólították a bukaresti kormányt és Brüsszelt, hogy vegyék végre figyelembe a romániai és más európai gazdák kéréseit.