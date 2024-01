Európa-szerte elégedetlenek a gazdák + videó

Megosztás itt:

Országszerte 250 helyszínen tüntettek a lengyel gazdák, traktorokkal torlaszoltak el közutakat, az Európai Unió zöld megállapodása és az ukrán termékek korlátlan európai behozatala ellen tiltakozva.

Amennyiben az európai döntéshozók nem tesznek megfelelő lépéseket, ami megoldást jelenthetne a jelenlegi helyzetre nézve, ennek a szakmának nem lesz jövője ebben az országban. A brüsszeli gyakorlat, amivel nap mint nap szembesülünk köszönőviszonyban sincs a valósággal – mondta egy lengyel gazda.

Brüsszelben a parlament épülete elé szerveztek demonstrációt a mezőgazdaságban dolgozók.

Több száz francia vonult a Luxemburg térre.

Fő követelésük az, hogy a nagy élelmiszerláncok reálisan vegyék át a hazai termelők áruit, hogy ne legyen újabb adóemelés például a növényvédő szerekre, állítsák le traktorok üzemanyagárának emelését és szüntessék meg a gazdasági adminisztrációs terheket – tudósított Zöldhegyi Katalin.

Az utóbbi öt évben, amióta az Ursula Von der Leyen vezette bizottság felállt, a klímaváltozás megállítása lett az európai mezőgazdasági politikának a fő célja – jelentette ki Híradónknak az MCC brüsszeli kutatója.

Hatalmas mennyiségű szabályzatot hoztak az utóbbi öt évben. A covid alatt nagyon sokan nem vették észre, hogy ennek mennyi volt a kihatása. Többek között például a nitrogénhatárokat emelték meg, a szén-dioxid rendszerek kötvényét kitágították – mondta Richárd J. Schenk majd hozzátette, az elmúlt években hozott szabályok tömkelege miatt számos gazda megélhetése került veszélybe.

Az elmúlt hetekben a román, holland és német mezőgazdasági dolgozók is hasonló okok miatt vonultak utcára. A Berlini gazdatüntetés is csak a kezdet volt. Németországban egy sztrájkhullám kezdődött el, a vasutasok, a halászok, a vendéglátósok és a legfrissebb hírek szerint a kukások is csatlakoznak a tüntetésekhez.