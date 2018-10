Európa sorsa lesz a tét az EP-választásokon

2018. OKTÓBER 2., KEDD FIDESZ: EGÉSZ EURÓPÁT BEVÁNDORLÓ KONTINENSSÉ TENNÉ A MOSTANI MIGRÁNSPÁRTI, BRÜSSZELI ELIT. A KÖZELGÕ EP-VÁLASZTÁSOK MIATT ÉRIK TÁMADÁSOK A MINISZTERELNÖKÖT, ÉS EZ CSAK ERÕSÖDNI FOG MONDTA A FIDESZ-KDNP SZÓVIVÕJE. ÁDER JÁNOS: KÖZÖS, NEMZETI ÁLLÁSPONTOT KELL KIALAKÍTANI A KLÍMAVÁLTOZÁS ÜGYÉBEN. HIVATALI VESZTEGETÉS MIATT FELJELENTÉST TETT A JOBBIK ORBÁN VIKTOR REPÜLÕS UTAZÁSAI MIATT. ÁSZ: SZABÁLYTALAN VOLT AZ ÉSZAKNYUGAT-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT 2013-AS ÉS 2016-OS GAZDÁLKODÁSA. ÁSZ-ELNÖK: AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK ELKÖTELEZETT, HOGY HOZZÁJÁRULJON A KÖZPÉNZEK ÁTLÁTHATÓSÁGÁHOZ. A TRUMP-ADMINISZTRÁCIÓ MEGHÍVÁSÁRA, LEMONDÁSA UTÁN AMERIKÁBA UTAZIK SZÉL BERNADETT. A HÁROM GYERMEKES NÕK ÉLETÜK VÉGÉIG MENTESEK LEHETNEK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ-FIZETÉS ALÓL MAGYAR IDÕK. CSALÁDÜGYI ÁLLAMTITKÁR: 18 EZER FORINT LEHET IDÉN A NYUGDÍJPRÉMIUM, A PÉNZT MÉG AZ ÉV VÉGE ELÕTT MEGKAPJÁK AZ ÉRINTETTEK KOSSUTH RÁDIÓ. EGY LÉGIUTAS-KÍSÉRÕ, A PILÓTA ÉS AZ EGYIK UTAS FOGTA LE AZT A FÉRFIT, AKI TÖBBSZÖR MEGÜTÖTTE BARÁTNÕJÉT A WIZZAIR BÁZEL FELÉ TARTÓ JÁRATÁN UTAZOMAJOM.HU. PATKÁNYOK SZALADGÁLNAK A FÕVÁROSI HIDAK LÁBÁNÁL, A PATKÁNYIRTÁSÉRT FELELÕS KONZORCIUM A PROBLÉMA MEGOLDÁSÁT ÍGÉRI INDEX.HU. KÁRPÁTALJA MEGYEI HADKIEGÉSZÍTÕ PARANCSNOKSÁG: KÁRPÁTALJÁRÓL 500 ÚJONCOT SOROZNAK BE IDÉN ÕSSZEL AZ UKRÁN HADSEREGBE. VUCIC: SZERBIA MEGÕRZI KATONAI SEMLEGESSÉGÉT, ÚGY GONDOLOM, HOGY AZ EGYETLEN ILYEN SZÁNDÉKÚ ORSZÁG A NYUGAT-BALKÁNON. UKRÁN ELLENZÉKI KÉPVISELÕ: FELELÕTLEN DÖNTÉS A MAGYAR KONZUL KIUTASÍTÁSA. SZLOVÁK RENDÕRSÉG: LEGKEVESEBB HETVENEZER EURÓT FIZETETT JÁN KUCIAK SZLOVÁK OKNYOMOZÓ ÚJSÁGÍRÓ MEGGYILKOLÁSÁÉRT A MEGRENDELÕ SZEMÉLY. NÉMET ÁLLAMFÕ: AZ ILLIBERÁLIS DEMOKRÁCIA ÖNELLENTMONDÁS, MERT A DEMOKRÁCIA VAGY LIBERÁLIS, VAGY NEM DEMOKRÁCIA. SZIJJÁRTÓ PÉTER SZERINT A NÉMET ÁLLAMFÕ NEM TUDJA ELFOGADNI, HOGY MAGYARORSZÁG NEM LESZ BEVÁNDORLÓORSZÁG. ÕRIZETBE VETTEK EGY BEVÁNDORLÓKNAK SEGÍTÕ POLGÁRMESTERT OLASZORSZÁGBAN. TÍZ ÉS FÉL ÉV BÖRTÖNT KAPOTT FETHULLAH GÜLEN TESTVÉRE, A 2016. JÚLIUSI PUCCSKÍSÉRLET KITERVELÉSÉÉRT ANADOLU. OROSZ HÍRÜGYNÖKSÉG: KIGYULLADT EGY LITVÁN ZÁSZLÓS KOMP GÉPHÁZA A BALTI-TENGEREN, A LÁNGOKAT RÖVID IDÕ ALATT ELOLTOTTÁK. NATO-FÕTITKÁR: OROSZORSZÁG NEM TARTJA TISZTELETBEN KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAIT, A NUKLEÁRIS FEGYVEREKRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOKAT. A NEMZETKÖZI ATOMENERGIA-ÜGYNÖKSÉG VISSZAUTASÍTOTTA AZ IZRAELI KORMÁNYFÕ KÖVETELÉSÉT EGY FELTÉTELEZETT IRÁNI ATOMLÉTESÍTMÉNY VIZSGÁLATÁRÓL. A SZRKIPAL-ÜGY EGYIK GYANÚSÍTOTTJA, ANATOLIJ CSEPIGA, OROSZ HÍRSZERZÕ SZERVEZTE MEG 2014-BEN VIKTOR JANUKOVICS UKRÁN EXELNÖK OROSZORSZÁGBA MENEKÜLÉSÉT UKRÁN SAJTÓ. BREXIT-ÜGY: A THERESA MAY ÁLTAL KITALÁLT KILÉPÉSI TERVEZET VISSZAVONÁSÁT SÜRGETIK BRIT KONZERVATÍV KÉPVISELÕK. LONDONI PÉNZÜGYI ELEMZÕK: TÖBB MILLIÁRD FONT ÉRTÉKÛ BRIT EXPORTOT ÉRINTENEK AZ EURÓPAI ÉS A KÍNAI TERMÉKEKRE KIRÓTT AMERIKAI BÜNTETÕVÁMOK. KLAUS IOHANNIS ROMÁN ELNÖK: ROMÁNIA SZOROS EGYÜTTMÛKÖDÉSRE TÖREKSZIK NAGY-BRITANNIÁVAL AZ EU-BÓL VALÓ KIVÁLÁSA UTÁN IS. 70 MILLIÓ EURÓVAL KEVESEBB ELÕCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁST KAP TÖRÖKORSZÁG AZ EU-TÓL, MERT NINCS JAVULÁS A JOGÁLLAMISÁG HELYZETÉBEN. DONALD TRUMP SZERINT A DEMOKRATÁK PRÓBÁLJÁK MEG LEJÁRATNI LEGFELSÕBB BÍRÓSÁGI JELÖLTJÉT, BRETT KAVANAUGH-T. EGY ANYAMEDVE ÉS KÉT BOCSA HALÁLRA MART EGY 18 ÉVES FIATAL FÉRFIT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN, ALASZKÁBAN. ÖNGYILKOS MERÉNYLÕ ROBBANTOTT AFGANISZTÁNBAN, EGY VÁLASZTÁSI KAMPÁNYRENDEZVÉNYEN, LEGKEVESEBB 13 EMBER MEGHALT. EGY ÚJABB, EZÚTTAL KÖZEPES, 5,9-ES ERÕSSÉGÛ FÖLDRENGÉS RÁZTA MEG INDONÉZIÁT. 29 ÉVES FÉRFI ÜZEMI BALESETBEN MEGHALT EGY TISZAÚJVÁROSI GYÁRBAN. HÁROM SZEMÉLYGÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT ÖSSZE AZ 54-ES FÕÚTON, HELVÉCIA KÖZELÉBEN, EGY EMBER MEGHALT. GYALOGOST GÁZOLT HALÁLRA EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI ZÁMOLY BELTERÜLETÉN. BRFK: A RENDÕRSÉG NEM MÉRI LÉZERREL A GYALOGOSOK SEBESSÉGÉT A SZÉLL KÁLMÁN TÉREN, MINT AHOGY AZ INTERNETEN OLVASHATÓ.