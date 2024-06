Európa már nem a béke kontinense + videó

Ma egy további 225 millió dolláros csomagot is aláírok, amely az elektromos hálózat újjáépítését segíti. Miután elfogadtuk a nemzetbiztonsági törvényt, ami politikai kérdés volt, mindezt el tudtuk intézni. Ahogyan Önök Harkivban helytálltak és kitartottak, és ismét bebizonyították, hogy az ukrán népet nem lehet és nem is fogják megelőzni. És biztosíthatom önöket: Az Egyesült Államok önök mellett fog állni.- nyilatkozta Joe Biden, amerikai elnök.

Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke: "Véget érthet-e ez a háború a jelenlegi keretek között? Nem, mert a gonosznak nincs határa, sem 80 évvel ezelőtt, sem most. És ha valaki megpróbál ideglenes vonalat húzni, az csak egy szünetet ad egy újabb háború előtt. Ugyanaz a helyzet most is, mint amikor a gonoszság az 1930-as években agressziót szabadított a szomszédai ellen. Hitler átlépte a határokat. Putyin ugyanezt teszi.- mondta beszédében az ukrán elnök."

