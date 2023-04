Európa katonai kiadásai a legmagasabbak a hidegháború óta

Nézőpont: a magyarok többsége szerint valós az atomháború kockázata

A magyarok többsége (54 százalék) valós veszélynek érzi, hogy az orosz-ukrán háborúból akár világháború is lehet és többségben (55 százalék) vannak azok is, akik szerint a háború folytatása során az egyik fél akár atomfegyvert is bevethet - derült ki a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásából, amelyről hétfőn tájékoztatták az MTI-t.