Európa harcban áll - legalábbis Ursula von der Leyen szerint + videó

Orbán Viktor élesen reagált a lengyelországi drónincidensre, hangsúlyozva Lengyelország területi integritását és a magyar békepolitika fontosságát. A miniszterelnök teljes szolidaritást vállalt Lengyelországgal, és Donald Trump békekezdeményezéseit támogatja a háború lezárásáért.

Szijjártó Péter: minden adott a magyar-belarusz gazdasági kapcsolatok további fejlesztéséhez

Minden adott a magyar-belarusz gazdasági kapcsolatok fejlesztéséhez az európai uniós szankciók által nem érintett területeken, a két ország között nincs nyitott politikai kérdés, valamint a jogi és pénzügyi feltételek is adottak - közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Minszkben.