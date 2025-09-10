Európa harcban áll - legalábbis Ursula von der Leyen szerint + videó

Orbán Viktor élesen reagált a lengyelországi drónincidensre, hangsúlyozva Lengyelország területi integritását és a magyar békepolitika fontosságát. A miniszterelnök teljes szolidaritást vállalt Lengyelországgal, és Donald Trump békekezdeményezéseit támogatja a háború lezárásáért.
Minden adott a magyar-belarusz gazdasági kapcsolatok fejlesztéséhez az európai uniós szankciók által nem érintett területeken, a két ország között nincs nyitott politikai kérdés, valamint a jogi és pénzügyi feltételek is adottak - közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Minszkben.
Új, aggasztó részletek a lengyel légtér állítólagos megsértéséről, hírek szerint orosz drónok hatoltak be a NATO területére, amit Volodimir Zelenszkij példátlan provokációnak nevezett. Az ukrán elnök szerint a Nyugat tétlensége Vlagyimir Putyint további eszkalációra bátoríthatja. Donald Tusk a NATO 4. cikkelyének alkalmazását fontolgatja – mi történt, és mi következhet?