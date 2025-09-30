Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 30. Kedd Jeromos napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Radar 09:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Európa fegyverkezik, Magyarországot teljesen izolálnák

2025. szeptember 30., kedd 08:14 | Világgazdaság

A szerdai uniós csúcson Európa katonai képességeinek erősítése lesz a legfőbb kérdés. A fegyverkezés felpörgetése azonban nem könnyű feladat.

  • Európa fegyverkezik, Magyarországot teljesen izolálnák

A fegyverkezés lehet a szerdán kezdődő koppenhágai EU-csúcs legfontosabb témája, miután a közösség igyekszik katonai hatalommá is válni az orosz fenyegetések és provokációk árnyékában.

A légtérsértések és a titokzatos drónok felbukkanása után az Európai Bizottság elnöke, a korábban Németországban hadügyminiszteri posztot is betöltő Ursula von der Leyen igyekszik korábban példátlan párbeszédet folytatni a gazdasági, kereskedelmi és versenyjogi együttműködéséről ismert közösségen belül a katonai képességekről is. A koppenhágai helyszín már csak azért is baljóslatú, mert a dán főváros repülőterét is megzavarták ismeretlen drónok a napokban.

Drónfalat épít az unió

Az unió ezért egy drónfal létrehozását tervezi, mely képes felismerni és elhárítani a légterébe lépő robotrepülőket. Ugyanakkor a Politico írása szerint ezzel nem minden uniós tisztviselő ért egyet, sokan vélik úgy, hogy a vadászgépek bevetése a NATO és nem az EU feladata. Az uniós tagállamok vezetői utoljára júniusban, Brüsszelben gyűltek össze, amióta számos fejlemény történt Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójától a béke iránti remények növekedéséig, majd a több EU- és NATO-tagállam légterét sértő orosz lépésekig.

A koppenhágai csúcstalálkozót a tervek szerint október végén egy brüsszeli is követi majd, miközben az EU szeretne végre valódi döntéseket hozni védelme megerősítése céljából. A döntéshozóknak nem lesz könnyű dolguk, amikor arra próbálnak megoldást találni, hogy mit tegyenek az elrettentés érdekében egy egyre kockázatvállalóbb Oroszországgal szemben úgy, hogy az ne vezessen széleskörű eszkalációhoz. 

Szakértők szerint az sem könnyíti meg a helyzetet, hogy az amerikai elnök arról beszél, hogy az európai országok nyugodtan lőjék le a légtérsértő orosz vadászgépeket, ám azt nem tudja biztosan, hogy később is támogatja-e őket.

Vasárnap Lengyelország ismét vadászgépeket küldött fel és légtere egy részét is lezárta, miután Oroszország újabb, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint 12 órán át tartó légicsapássorozatot indított Ukrajna ellen. Az ukrán államfő szerint Putyin nem áll meg Ukrajnánál, akár az ott zajló háború alatt is újabb frontot nyithat.

 

A teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható.

Fotó: gala.de

További híreink

50 éve történt a Malév 240-es járat tragédiája, egy máig megfejtetlen katasztrófa

Vezércikk - Orbán Viktor szerint komolyan kell venni a félnótás politikusokat is + videó

Megrázó fejlemények érkeztek a templomi fegyveres támadás kapcsán

Sokkot kaptak a Kaszás Nikolett után kutatók, amikor megtudták, mit találtak a holttest mellett

Október aranyat ér: ezek a csillagjegyek hatalmas lehetőséget kapnak

Kivágnák a Liverpool csapatából a bűnbakot, aki Kerkez játékát is lehúzza + videó

A tiszás vezér idegei felmondták a szolgálatot! Az Index lebuktatta, most a bíróságot vette célba Magyar Péter!

Keddi sportműsor: Marco Rossi keretet hirdet, Galatasaray–Liverpool a BL-ben

Ez a döbbenetes tárgy volt Kaszás Nikolett holtteste mellett – Itt a lány halálának a brutális titka

További híreink

Ez a döbbenetes tárgy volt Kaszás Nikolett holtteste mellett – Itt a lány halálának a brutális titka

Ezzel a lépésével Trump akár el is döntheti a háború kimenetelét

Megtörte a csendet! - Trump leleplezte a titkos Orbán-telefonhívás tartalmát: ennyit az orosz olajról

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Ez a döbbenetes tárgy volt Kaszás Nikolett holtteste mellett – Itt a lány halálának a brutális titka
2
Elfogadhatatlan döntés Strasbourgban: az Európa Tanács elutasította az új magyar bírói jelölteket
3
Ezzel a lépésével Trump akár el is döntheti a háború kimenetelét
4
A "humorista", aki nem vicces: 2 év fogház is járhat a rágalmazós "mókáért" + videó
5
Bedőlt az amerikai autóipari óriás – milliárdok úszhatnak el a csődhullámban
6
A Tisza-vezér idegei felmondták a szolgálatot! Az Index lebuktatta, most a bíróságot vette célba Magyar Péter!
7
Magyar Péter felelőtlen ígéretet tett
8
Milliók életét befolyásolható tervet jelentettek be Trumpék Washingtonban – Ez mindent megváltoztathat a Közel-Keleten
9
Vezércikk - Orbán Viktor szerint komolyan kell venni a félnótás politikusokat is + videó
10
H. Ákos tüntetői lincshangulatot keltettek a 82 éves Pál atya ellen + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!