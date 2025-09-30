Európa fegyverkezik, Magyarországot teljesen izolálnák

Megosztás itt:

A fegyverkezés lehet a szerdán kezdődő koppenhágai EU-csúcs legfontosabb témája, miután a közösség igyekszik katonai hatalommá is válni az orosz fenyegetések és provokációk árnyékában.

A légtérsértések és a titokzatos drónok felbukkanása után az Európai Bizottság elnöke, a korábban Németországban hadügyminiszteri posztot is betöltő Ursula von der Leyen igyekszik korábban példátlan párbeszédet folytatni a gazdasági, kereskedelmi és versenyjogi együttműködéséről ismert közösségen belül a katonai képességekről is. A koppenhágai helyszín már csak azért is baljóslatú, mert a dán főváros repülőterét is megzavarták ismeretlen drónok a napokban.

Drónfalat épít az unió

Az unió ezért egy drónfal létrehozását tervezi, mely képes felismerni és elhárítani a légterébe lépő robotrepülőket. Ugyanakkor a Politico írása szerint ezzel nem minden uniós tisztviselő ért egyet, sokan vélik úgy, hogy a vadászgépek bevetése a NATO és nem az EU feladata. Az uniós tagállamok vezetői utoljára júniusban, Brüsszelben gyűltek össze, amióta számos fejlemény történt Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójától a béke iránti remények növekedéséig, majd a több EU- és NATO-tagállam légterét sértő orosz lépésekig.

A koppenhágai csúcstalálkozót a tervek szerint október végén egy brüsszeli is követi majd, miközben az EU szeretne végre valódi döntéseket hozni védelme megerősítése céljából. A döntéshozóknak nem lesz könnyű dolguk, amikor arra próbálnak megoldást találni, hogy mit tegyenek az elrettentés érdekében egy egyre kockázatvállalóbb Oroszországgal szemben úgy, hogy az ne vezessen széleskörű eszkalációhoz.

Szakértők szerint az sem könnyíti meg a helyzetet, hogy az amerikai elnök arról beszél, hogy az európai országok nyugodtan lőjék le a légtérsértő orosz vadászgépeket, ám azt nem tudja biztosan, hogy később is támogatja-e őket.

Vasárnap Lengyelország ismét vadászgépeket küldött fel és légtere egy részét is lezárta, miután Oroszország újabb, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint 12 órán át tartó légicsapássorozatot indított Ukrajna ellen. Az ukrán államfő szerint Putyin nem áll meg Ukrajnánál, akár az ott zajló háború alatt is újabb frontot nyithat.

