Európa északi részén is nő a migrációs nyomás

Már nemcsak Európa déli részén és a Földközi-tengeren érkeznek az illegális bevándorlók tömegei, hanem a kontinens északi részén, a litván-fehérorosz határon is. A balti államban csak júliusban 1500 menekültet tartóztattak fel. Az illegálisan érkezők száma a 27-szeresére nőtt a korábbi évekhez képest, ezért új jogszabályt is alkottak feltartóztatásukra. Emellett továbbra is kedvelt célpont Nagy-Britannia, Olaszország és Spanyolország is.