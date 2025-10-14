Európa elárulása: így áldozza fel Brüsszel a gazdaságunkat a globális játszmában

Megosztás itt:

A legfrissebb adatok sokkoló képet festenek: míg Kína exportja szárnyal és az USA a saját érdekeit védi, Európa "büszkén hanyatlik". De vajon ez egy véletlen baleset, vagy egy tudatos terv része? Elemzésünkben leleplezzük, hogyan áldozza fel a brüsszeli elit az európai embereket egy olyan játszmában, amit csak mi veszíthetünk el.

A füstölgő fegyver: a számok, amikről Brüsszelben nem beszélnek

A tények, ahogy azt a figyelmes és józanul gondolkodó olvasóink is látják, makacs dolgok. A legfrissebb adatok szerint Kína exportja kirobbanó formában van, Oroszország a szankciók ellenére is stabilan tartja magát, az USA pedig a "MAGA" politika jegyében keményen védi a saját piacát. És Európa? Az EU kereskedelmi többlete a tíz évvel ezelőtti szint töredékére zuhant, a kontinens gazdasági motorja, Németország pedig szó szerint "lefelé fut". Ez nem egy vélemény, ez a kőkemény valóság.

A főgonosz "mesterterve": hogyan tegyünk tönkre egy kontinenst Ukrajnával?

A brüsszeli válasz erre a katasztrófára Ursula von der Leyen "mesterterve": építsünk hadigazdaságot, öntsük a pénzt Ukrajnába, és szakadjunk le az olcsó orosz energiáról. Gratulálunk, ez egy zseniális recept! De kinek is? Ezzel a lépéssel Brüsszel "halálbiztosan" garantálja Európa versenyképességi hátrányát Kínával és Amerikával szemben. Tönkretesszük az autóiparunkat, a gazdáinkat, és a jövőnket a lőszergyártásra és a dróntechnológiára alapozzuk. Tényleg ez a 21. századi európai álom?

A nagy kérdés: kinek az érdekét szolgálja valójában Brüsszel?

És itt érkezünk el a legfontosabb kérdéshez, amit minden európai polgárnak fel kell tennie: ha a brüsszeli elit politikája egyértelműen Európa gazdasági öngyilkosságához vezet, akkor ők valójában kinek az érdekeit képviselik? A válasz a tettekben rejlik. Ursula von der Leyen megállapodása Trumppal hatalmas amerikai energia- és fegyvervásárlásokról szól. A szankciók elvileg Oroszországot gyengítik, miközben az USA gazdaságát erősítik. A brüsszeli elit tehát nem Európa vezetője, hanem egy külső, globális érdekeket kiszolgáló menedzsercsapat, amelynek a feladata Európa kontrollált leépítése és kifosztása.

A magyar kontraszt: a józan ész utolsó bástyája

Míg Brüsszel a konfrontációt és az ideológiai háborút választja, a magyar kormány a józan ész útján jár. A konnektivitás politikája, a Kelet és a Nyugat közötti híd szerepének felvállalása, az alacsony adók és a nemzeti érdekek védelme ma már nem csupán egy alternatíva, hanem az egyetlen járható út. A globális káosz közepette a magyar modell a stabilitás és a gyarapodás szigetét jelenti.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: Canva